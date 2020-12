Unbekannter verwüstet Fußballplatz im Kreis Bad Kissingen: Ein Autofahrer hat auf einem Fußballplatz im Oerlenbacher Ortsteil Eltingshausen eine Spur der Verwüstung hinterlassen. Wie die Polizei Bad Kissingen berichtet, fuhr der Unbekannte scheinbar auf dem Rasen Kreise und driftete.

Die Beamten vermuten, dass sich die Tat im Zeitraum 15.00 Uhr am Samstag (26.12.2020) und 8.00 Uhr am Sonntag (27.12.2020) ereignete. Das Fußballfeld wurde durch den Autofahrer in der vollen Länge beschädigt. Der Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt.

Unbekannter fährt mit Auto über Fußballfeld: Wer hat etwas gesehen?

Wer Hinweise auf den Verursacher geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei Bad Kissingen zu melden. Hinweise können telefonisch unter der Nummer 0971 / 7149-0 abgegeben werden.

Symbolbild: Markus Distelrath/ Pixabay.com