1000 Euro bekommt der Helferkreis für Flüchtlinge in Ebenhausen. Den Scheck hat jetzt Christine Pfaff von Bayernwerk an Bürgermeister Nico Rogge übergeben. Jährlich unterstützt das Bayernwerk mit einer Spende vielfach soziale und caritative Einrichtungen oder Projekte in den Regionen Bayerns, teilt das Unternehmen in einer Pressemitteilung mit.

"Als bayerisches Unternehmen mit einer historisch engen Verbundenheit zu Land und Leuten möchten wir einen Beitrag zum gesellschaftlichen Leben in den bayerischen Kommunen leisten", erklärte Christine Pfaff, Kommunalbetreuerin des Bayernwerks für Kommunen in Unterfranken, bei der Spendenübergabe an die Kommune.

Rogge bedankte sich und sagte: "Der Gemeinderat hat sich einstimmig dafür entschieden, die Spende dem Helferkreis für Flüchtlinge in Ebenhausen zukommen zu lassen. Damit möchte die Gemeinde allen ehrenamtlichen Helfern, die sich seit Dezember 2013 um die etwa 60 bis70 Flüchtlinge kümmern, Anerkennung ausdrücken und mit der Spende die zahlreichen Projekte, wie zum Beispiel Fahrten zu Behörden, Hausaufgabenhilfe, Deutschunterricht und vieles mehr unterstützen. Die Spende erfolgt im Rahmen der Spendenaktion, die das Bayernwerk jedes Jahr zum Jahresende durchführt und die Gemeinden bei kommunalen Projekten unterstützen soll.