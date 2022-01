Ein folgenschwerer Streich an einer Schule in Oberthulba hat am Freitagnachmittag (14. Januar 2022) mit einem Feuerwehreinsatz geendet. Wie die Polizeiinspektion Hammelburg am Samstag (15. Januar 2022) berichtet, zündelte ein Kind, das dort zur Schule geht, hinter dem Gebäude und steckte dabei eine Papiertonne in Brand. Durch die Hitze des Feuers zerbarsten zwei Fenster der Schule und Rauch zog ins Innere.

Auch die Fassade wurde bis auf die Grundmauern beschädigt. Der Bub kam während den Löscharbeiten und der polizeilichen Aufnahme selbstständig zurück zum Brandort, um sich der Polizei zu stellen. Der durch den Brand entstandene Schaden bewegt sich im fünfstelligen Bereich. Die freiwilligen Feuerwehren Oberthulba und Albertshausen waren zur Brandbekämpfung vor Ort und lüfteten anschließend den betroffenen Bereich des Schulgebäudes. Aus gegeben Anlass wird darauf hingewiesen, dass dieser Vorfall keinerlei Einfluss auf den laufenden Schulbetrieb hat.

Vorschaubild: © 955169/pixabay.com