Oberleichtersbach vor 1 Stunde

Traktor-Unfall

Entflohene Kuh sorgt für mächtig Aufruhr - hoher Sachschaden und eine verletzte Person

Am Montag entfloh einem Landwirt in Oberleichtersbach im Landkreis Bad Kissingen eine Kuh. Als er das Tier mit dem Traktor suchte, kam ihm die Kuh kurz darauf entgegengelaufen. Der Landwirt setzte in Eile seinen Traktor zurück und übersah dabei, dass hinter ihm bereits ein anderes Auto stand.