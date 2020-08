Zonta-Club Bad Kissingen-Schweinfurt: Aurelia Scheuring erhält einen Preis

Der Preis für junge Frauen in öffentlichen Angelegenheiten YWPA wird von der Frauenvereinigung Zonta weltweit vergeben. Er richtet sich an 16- bis 19-jährige Schülerinnen, die sich außergewöhnlich für die Schülergemeinschaft, das Gemeinwesen und die Stellung der Frau engagieren. Mit dem Preis will Zonta das ehrenamtliche Engagement junger Frauen würdigen und sie anspornen, sich auch künftig im öffentlichen Leben, in der Politik und in gemeinnützigen Organisationen einzusetzen. Der Preis wird weltweit in allen Ortsverbänden ausgeschrieben.

Der Zonta-Club Bad Kissingen-Schweinfurt hat 2020 diesen Wettbewerb zum zwölften Mal in allen weiterführenden Schulen in Schweinfurt und der Region Main-Rhön durchgeführt. Aufgrund der eingegangen guten Bewerbungen hat die Jury entschieden, neben den drei Geldpreisen, weitere fünf Büchergutscheine im Wert von 30 Euro für die Anerkennung des Engagements zu vergeben.

Die Preisverleihung fand in Schweinfurt im Celtis-Gymnasium statt. Hier hat die erst 17-jährigen Schülerin Aurelia Scheuring gerade als Schulbeste der vergangenen Jahre ihr Abitur bestanden, wie Schulleiterin Birgit Weiß stolz mitteilte. Sie schilderte Aurelia Scheuring als überaus engagierte Schülerin. Preis-Beauftragte Maria Albert-Wirsching würdigte für den Zonta-Club Scheurings viele ehrenamtlichen Leistungen.

Engagement bei der Schülerzeitung

Scheuring engagierte sich am Celtis fünf Jahre bei der Schülerzeitung, davon dreieinhalb Jahre als Chefredakteurin. Neben eigenen anspruchsvollen Artikeln gestaltete sie maßgeblich die inhaltliche Ausrichtung der Schülerzeitung mit und unterstützte jüngere Schülerinnen beim Verfassen von Artikeln.

Außerhalb der Schule engagierte sich Scheuring einige Jahre als Gruppenleiterin in ihrer Kirchengemeinde. Auch bei den Pfadfindern ist sie seit der Grundschule aktiv, wirkt bei Aktionen und Fahrten mit. Seit sechs Jahren beteiligt sie sich am Poetry Slam und tritt auf zahlreichen Veranstaltungen auf, so auch bei der deutschsprachigen Meisterschaft.

Scheuring gewann junge Menschen für Schreibworkshops und fungiert für sie als Ansprechpartnerin. Auch gelang es ihr, junge geflüchtete Frauen zur Teilnahme zu motivieren. Zusammen mit Justus Lamm hat sie im vergangenen Jahr souverän die Zonta-Autorenlesung mit Dr. Umeswaran Arunagirinathan moderiert. mm