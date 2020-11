Das geplante Seniorenzentrum an der Münchner Straße hat eine weitere bürokratische Hürde genommen. Das Landratsamt hat der Voranfrage für das Projekt zugestimmt.

Daraufhin hat die Domizilium-Unternehmensgruppe (Schongau) als nächsten Schritt im Projektablauf in der letzten Oktoberwoche Bodenproben auf dem Grundstück entnehmen lassen, um Grundlagen für das Großprojekt an dieser Stelle zu prüfen.

Dennoch stehen noch Fragezeichen über dem Vorhaben. "Im Moment stehen wir mit möglichen Betreibern im Austausch", heißt es aus der Unternehmenszentrale. Als Nächstes soll die Konzeption durch Erstellung der Genehmigungsplanung abgeschlossen werden, welche dann eingereicht werden kann. Dann sollen die Vorbereitungen zur Vermarktung beginnen. "Wir haben somit noch ein gutes Stück Weg zu gehen", heißt es aus Schongau.

Nur vier Stockwerke hoch

Die aktuellen Planungen sehen demnach das laut Firmenangaben bewährte "Gepflegt Wohnen" vor, welches selbstbestimmtes Leben in einem eigenen Apartment oder einer eigenen Wohnung mit der Versorgungssicherheit einer konventionellen Pflegeeinrichtung verbindet. Allerdings seien die Abstimmungen dahingehend noch nicht abgeschlossen. Wert lege man darauf, für jeden Standort das optimale Angebot zu schaffen.

Gut leben kann Domizilium offenbar mit der vom Stadtrat favorisierten Auflage, dass die geplanten beiden Gebäude statt vier Stockwerke nur drei bekommen sollen. Die Auflagen veranlassen zwar eine Umplanung, die für die Unternehmensgruppe, nach eigenen Angaben, kein Hindernis am Gesamtprojekt darstellen. Eine wirtschaftlich rentable Realisation des Projekts sei weiterhin gegeben.

Bei der ersten Vorstellung im Mai hatte das Vorhaben im Stadtrat für Diskussionen gesorgt. Einzelnen Stadträten gefiel die Architektur in leichter Hanglage nicht. Sorgen, dass dort die Mobilität der Bewohner einschränkt sei, teilt Domizilium nicht. Bei den Planungen würden die Zugangsmöglichkeiten der Bewohner besonders auf den Prüfstand gestellt.

Außerdem versprechen die Bauherren, Rücksicht auf Einwendungen zu nehmen, insbesondere, wenn diese aus der Nachbarschaft kommen. Bis dato seien bei Domizilium gegen den Standort Hammelburg keine Einwendungen eingegangen. Die Lage an der Münchner Straße habe unter mehreren Grundstücken in der Stadt das Rennen gemacht.

Beantragt hatte das Unternehmen in seiner Voranfrage auf dem 6750 Quadratmeter großen Grundstück 62 Pflegeplätze und 61 Apartments in zwei Baukörpern. Es beruft sich bei der Planung auf Prognosen, die für Hammelburg bereits bis zum Jahr 2022 einen Maximalbedarf von 420 Pflegeplätzen voraussehen. Vorhanden sind aber nur 193. Bereits in den vergangenen Jahren hatte die Stadtverwaltung an anderen Stellen bereits aufwendig baurechtliche Weichen für Seniorenwohnanlagen gestellt. Daraus wurde jedoch nichts, weil die Investoren keine Betreiber für die geplanten Immobilien fanden. Wolfgang Dünnebier