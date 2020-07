Wo die Stadt Bad Kissingen mit ihren Straßensanierungen steht

Drei Straßen erneuert die Stadt Bad Kissingen gerade: die Burgstraße in Reiterswiesen sowie in Garitz die Dr.-Georg-Heim-Straße und die Straße Im Krautgarten. In allen drei Straßen kommen die Arbeiten gut voran. So jedenfalls steht es in einer Zwischenbilanz, welche die Stadt jetzt in einer Pressemitteilung selbst zieht.

Bei allen drei Baustellen gehe es um Infrastrukturerneuerung, teilt das Rathaus mit. Neu verlegt werde nicht nur der Kanal. Es kämen auch Leerrohre für Glasfaser sowie Strom-, Wasser- und Gasleitungen hinzu. Telekommunikationsleitungen würden ebenfalls erneuert. Ziel der Stadt sei bei solchen Arbeiten, möglichst alle Sparten gleich "mit ins Boot zu holen", schreibt das Rathaus in der Mitteilung, "so dass die Straße nicht jedes Mal erneut aufgerissen werden muss."

Burgstraße

In der Burgstraße sei der "erste Meilenstein" bereits geschafft. Der Kanal sei verlegt, die Straßenentwässerung werde angeschlossen. Im Anschluss gehe es weiter mit der Anbindung der talseitigen Hausanschlüsse. Die bergseitigen seien bereits hergestellt. Als Kosten nennt die Stadt bei dieser Baustelle 600 000 Euro für den Kanal und 1,31 Millionen Euro für den Straßenbau. Die staatliche Förderung mache 635 000 Euro aus. Gebaut werde auf einer Strecke von knapp 400 Metern Länge.

Dr.-Georg-Heim-Straße

Im Falle der Dr.-Georg-Heim-Straße sei die Hälfte der Baustrecke im Abschnitt Steinmauer/Flemingstraße geschafft, teilt die Stadt mit. Kanal und Wasserleitung seien ebenfalls gelegt. Als nächste Schritte stünden der Ausbau einer barrierefreien Bushaltestelle und der Ausbau eines beidseitigen Gehwegs an. Für diese Baustelle nennt die Stadt Kosten von 1,15 Millionen Euro für den Kanalbau und von 1,3 Millionen Euro für den Straßenbau.

Die staatliche Förderung betrage 790 000 Euro. Die Baustrecke sei 430 Meter lang. Das Projekt Im Krautgarten ist das kleinste der drei aktuellen bei der Stadt. Hier geht es um insgesamt 135 Meter Strecke und Kosten von 230 000 Euro für den Kanal sowie von 360 000 Euro für den Straßenbau. Der Kanal sei dort zur Hälfte fertig, Anschlüsse an die Baptist-Hoffmann-Straße und die Jahnstraße, seien hergestellt.Siegfried Farkas