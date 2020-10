Die Nachricht kam zunächst nur auf inoffiziellem Wege, aber sie hat für Unruhe gesorgt. Im Altlandkreis Bad Kissingen ist vor Kurzem ein Gastwirt positiv auf eine Infektion mit dem Corona-Virus getestet worden.

Beunruhigt hat diese Meldung viele Menschen über den betroffenen Ort hinaus, weil im Lokal des Wirts am vergangenen Wochenende unter anderem noch private Feiern ausgerichtet worden sein sollen. Die Gaststätte hat seither nach den Angaben auf ihrer Internet-Homepage bis 20. Oktober Betriebsruhe.

Am Donnerstagnachmittag übermittelte das Landratsamt Bad Kissingen auf Nachfrage dieser Redaktion eine Entwarnung in der Angelegenheit. "Hinsichtlich der Corona-Infektion des Gastwirts" gebe es für die Gäste vom vergangenen Wochenende "keinen Grund zur Beunruhigung", heißt es darin.

Kontaktpersonen in Quarantäne

Das positive Testergebnis sei Anfang der Woche bekannt geworden, erklärte die Kreisbehörde weiter. Danach habe das Gesundheitsamt sämtliche Kontaktpersonen der Kategorie 1 ermittelt. Bei Kontaktpersonen der Kategorie 1 handelt es sich laut staatlicher Definition um Personen, die engen Kontakt zu einem bestätigten Fall von Covid-19 hatten.

In der Folge sei für die betroffenen Personen Quarantäne angeordnet worden, berichtet das Landratsamt weiter. Entsprechende Testungen seien ebenfalls in die Wege geleitet worden. Gut die Hälfte der Ergebnisse liege bereits vor, schreibt das Landratsamt weiter. Sie seien "allesamt negativ". Die restlichen Testergebnisse würden für die nächsten Tage erwartet. Wie groß die Zahl der Kontaktpersonen der Kategorie 1 in dem konkreten Fall des Gastwirts war, lässt sich von außen nur schwer bestimmen. Große Ausschläge nach oben hat es in den Meldungen des Landratsamtes Bad Kissingen in den vergangenen Tagen nicht gegeben. Am Mittwoch wurde die Zahl der Kontaktpersonen in Quarantäne mit 46 angegeben. Tags zuvor hatte sie noch bei 41 Personen gelegen. Vergangene Woche war sie sogar zeitweise ein Stück höher gewesen. Der Gastwirt dürfte zu den zwei Fällen zählen, die am Dienstag als neue bestätigte Infektionen gemeldet worden waren.

Insgesamt beträgt die Zahl der seit Beginn der Pandemie im Landkreis Bad Kissingen bestätigten Fälle von Corona-Infektionen nach wie vor 296. far