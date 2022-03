Bad Kissingen vor 1 Stunde

Freizeit

Wie lange Look-Fans sich gedulden müssen

Am Wochenende öffnen die Diskos in Bayern wieder. Das Look bleibt allerdings vorerst noch geschlossen. Lange muss das Partyvolk aber auch in Bad Kissingen nicht mehr warten, wie im Gespräch mit Betreiber Christian Metz deutlich wird.