Sonntagabend in der Wilhelmstraße in Schweinfurt. Rund 150 Menschen hat die Polizei dort regelrecht eingekesselt. Obwohl die Stadt in einer Allgemeinverfügung die Aufzüge verboten hatte, waren sie wie viele andere am 2. Januar als Gruppe losgelaufen - und von der Polizei schließlich gestoppt worden.

Lange passiert nichts, dann kommt die Durchsage, in Kürze würden die Personalien aufgenommen. Das wird Folgen haben. Gegen die Teilnehmenden des verbotenen Aufzugs, bei dem laut Polizei insgesamt rund 1000 Menschen gewesen sind, soll ein Verfahren wegen Ordnungswidrigkeiten eingeleitet werden. Das gilt nicht nur für die Gruppe in der Wilhelmstraße. Von rund 200 Menschen werden an diesem Abend zu diesem Zweck die Personalien aufgenommen. "Und was ist, wenn ich keinen Ausweis dabeihabe?" Einige Male ist die Frage zu hören. Zu lesen war sie schon vorher, in verschiedenen Gruppen des Messengerdienstes Telegram, wo sich auch viele Teilnehmer der Corona-Proteste tummeln.

Ein Tipp dort: Nehmt keine Ausweise mit. Aber wie ist das eigentlich, muss man sich ausweisen können und was macht die Polizei, wenn jemand keinen Ausweis dabei hat? Auf Anfrage gibt Daniel Ruß, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Unterfranken, Antworten.

Gibt es eine Pflicht, seinen Ausweis dabeizuhaben?

Nein. Laut Polizeisprecher Ruß besteht in Deutschland zwar eine Ausweispflicht, allerdings resultiere daraus keine grundsätzliche Pflicht, "Identitätsausweise" mit sich zu führen. Es müsse lediglich jede/jeder Deutsche über 16 Jahre ein gültiges Ausweisdokument in Form eines Bundespersonalausweises oder Reisepasses besitzen.

Hatten bei den Protesten in Schweinfurt auffallend viele keine Papiere dabei?

Es gab solche Fälle, sagt Ruß. Allerdings sind es offenbar nicht auffällig viele gewesen. Wie lange die Aufnahme der Personalien von 200 Teilnehmenden konkret gedauert habe, könne er nicht sagen. Sicher sei aber, dass allein die Zahl eine gewisse Zeit in Anspruch genommen habe. Weil jedoch genügend Einsatzkräfte vor Ort gewesen seien, habe man die "freiheitsbeschränkenden Maßnahmen" (also das Festhalten der Leute) "zeitnah beenden" können.

Was ist, wenn jemand keinen Ausweis dabei hat?

Zunächst einmal muss es natürlich einen Grund dafür geben, dass die Polizei Personalien aufnimmt. Entweder, weil jemand einer Straftat oder - wie die meisten in Schweinfurt - einer Ordnungswidrigkeit verdächtigt wird. Hat der oder die Betreffende keinen Ausweis dabei, wird er oder sie von der Polizei aufgefordert, den Namen zu nennen. Dabei, so Ruß, erfolgt auch eine Belehrung: Wer einen falschen Namen nennt oder sich weigert, seinen Namen zu nennen, begeht damit eine Ordnungswidrigkeit. Außerdem könnten die Beamten die Betreffenden nach Ausweisdokumenten durchsuchen.

Wie stellt die Polizei fest, ob die Angaben richtig sind?

Corona-Proteste in Schweinfurt: Polizeigewerkschafter besorgt wegen Bewaffnung

Die angegebenen Personalien können von der Polizei mit Datenbanken verglichen werden. Dazu gehören nicht nur Daten, die die Polizei selbst auf verschiedenen Datenbanken gespeichert hat - zum Beispiel, wenn eine Person schon einmal straffällig geworden ist. Die Polizei kann auch auf Daten anderer Behörden zugreifen, heißt es in einem Flyer über den "Datenschutz bei der Polizei", herausgegeben vom Bayerischen Landesbeauftragten für Datenschutz. Darin wird genau erklärt, welche Daten die Polizei wann wo speichern und auf was sie zugreifen darf. Den Flyer kann man als PDF unter www.datenschutz-bayern.de abrufen.

Bewaffnete Teilnehmer Zwar sind die Corona-Demonstrationen und unangemeldeten Proteste in Unterfranken zuletzt weitgehend friedlich verlaufen. Die Deutsche Polizeigewerkschaft (DPolG) beobachtet dennoch "mit großer Sorge" die jüngsten Entwicklungen: Am Sonntag hatte die Polizei bei einem Aufzug von rund 1000 Gegnern der Corona-Maßnahmen in Schweinfurt bei sechs Teilnehmenden Messer sichergestellt. "Das ist aus unserer Sicht eine neue Stufe der Eskalation, die uns aufhorchen lassen muss", mahnt der unterfränkische DPolG-Vorsitzende Thorsten Grimm. "Da wird in Telegram-Gruppen proaktiv zur Messermitnahme aufgerufen, auch unter Inkaufnahme, dass diese auch aktiv gegen Polizistinnen und Polizisten eingesetzt werden. Das kann und darf sich der Rechtsstaat nicht bieten lassen", so Thorsten Grimm weiter.

Strafrechtliche Konsequenzen Grimm fordert, dass sowohl gegen "die ,Anstifter' in den Chat-Gruppen" als auch gegen diejenigen, die mit Messern an den Protesten teilnehmen, "in aller Konsequenz strafrechtlich" vorgegangen wird. Für den Polizei-Gewerkschafter ist es eine "Ironie", dass in den vergangenen Tagen massive Kritik an "angeblicher Polizeigewalt durch Pfefferspray- und Schlagstockeinsatz" aufkam, Teilnehmende dann aber selbst Waffen mitführen würden. "Das muss jeden friedlichen Protestteilnehmer abschrecken", so Grimm.

Anonyme Schreiben Zuletzt erreichten die Redaktion auch anonyme Schreiben von mutmaßlichen Protest-Teilnehmern, in denen von einer "bedrohlichen" Polizeipräsenz bei den Schweinfurter Protesten die Rede ist. Polizistinnen und Polizisten werden darin als die eigentlichen "Aggressoren" beschrieben. Grimm hält dagegen: "Der polizeiliche Einsatz von unmittelbarem Zwang ist staatlich legitimiert und passiert nur als Reaktion auf vorangegangene Angriffe oder Widerstandshandlungen." Die Bewaffnung von Demonstrierenden sei "nicht legitim und strafbewährt".Katja Beringer