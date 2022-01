Bis heute sind die Ruinen eines Prestigeprojektes der Nationalsozialisten im Spessart zu sehen. Überall finden sich Spuren der nie fertiggestellten Autobahntrasse zwischen Bad Hersfeld und Würzburg, die durch das Leader-Kooperationsprojekt "Strecke 46 - Auf Spurensuche" zu Fuß oder mit Mountainbike erschlossen werden kann. Unterstützung bietet die App "AR46", die dieses düstere Kapitel mit der sogenannten Augmented-Reality-Technologie zum Leben erweckt und geschichtliche Hintergründe über Bauarbeiten und Arbeitsbedingungen liefert.

Wie ist der Verlauf der "Strecke 46"?

Es handelt sich nicht um einen zusammenhängenden Wanderweg, sondern um vier "Spurensucherpfade" in Rupboden, Burgsinn, Gräfendorf und Seifriedsburg, die durch Teile der geplanten Autobahntrasse führen und als Tagestour kombiniert oder einzeln erkundet werden können. Sie führen tief durch den Wald, über Wiesen und Feldwege, teilweise auch privates Gelände und können deshalb nicht immer komplett abgelaufen werden. Ein grober Verlauf ist mit der App und über Wegmarken an Bäumen zu finden. Da die Beschilderungsdichte variiert und Angaben über die Länge der Pfade nicht vorhanden sind, weiß man als Wanderer jedoch nicht immer ganz genau, wo es entlang geht und wie viel Zeit man für den Pfad einplanen muss.

Für die Anfahrt sind ein Auto oder ein Mountainbike unerlässlich. Einen festen Startpunkt gibt es nicht. Sinn macht es, in Rupboden zu beginnen und die Spurensucherpfade abzufahren. Die Freiheit bei der Gestaltung macht die Planung für Laien kompliziert, auch weil nicht für jeden Pfad Parkplätze in der App vermerkt sind. Dazu sind einige Bauwerke schwer zu finden oder nicht zugänglich.

Wie funktioniert die App, was bietet sie?

Die App "AR46" steht für Android und iOS kostenlos zur Verfügung. Um alle Features nutzen zu können, muss Zugriff auf Speicher und Standort gestattet werden. Sie ist übersichtlich und einfach zu handhaben, eine Anleitung wird nicht benötigt.

Für drei Spurensucherpfade gibt es unter "Herrliches Autobahnwandern" kurze Einführungsvideos, die über Lebens- und Arbeitsbedingungen entlang der Baustelle aufklären. Die Videos werden unterstützt von Augmented-Reality-Elementen, das heißt, die Bilder, die der Nutzer durch seine Handykamera sieht, werden mit Animationen auf dem Bildschirm erweitert. Zu unheilvoller Musik erzählen dann Ferdinand und Johann (Streckenarbeiter), Günter (Landschaftsanwalt) und Willy (Anwohner) ihre Geschichte. Die kurzen Videos schaffen eine emotionale Verbindung, die die Ereignisse zwischen 1937 und 1939 realistischer und greifbarer machen.

Durch das Gimmick der erweiterten Realität ist es möglich, tief in die Abläufe auf der Baustelle einzutauchen, da Baumaßnahmen oder der geplante Rastplatz Bettlersruh auf magische Weise visualisiert werden. Via GPS kann zusätzlich der eigene Standort, wenn auch ungenau, eingesehen werden. Nicht vertont wurden die Infotafeln, die weitere detaillierte Hintergrundinformationen liefern, sodass das Potenzial der App noch nicht komplett ausgeschöpft wurde. Alle Pfade führen durch unwegsames Gelände, teilweise liegen größere Abstände zwischen den Bauwerken. Dies bietet die Gelegenheit, sich mit der App zu beschäftigen und den Worten der Sprecher zu lauschen, die in einem angenehmen Sprechtempo und mit ruhiger Stimme ein Fenster in die Vergangenheit öffnen.

Nicht alle Überbleibsel der Autobahnruine sind so aufregend, wie der imposante Brückenpfeiler am Anfang des Spurensucherpfades Bettlersruh, gefolgt von einer noch gut erhaltenen Brücke, die einen festen Bestandteil der Straße nach Gräfendorf bildet.

Die einzelnen Spurensucherpfade ähneln sich, denn mehrheitlich gibt es Mauerreste, Bewässerungsbrunnen oder Brückenpfeiler zu sehen. Eine Eintönigkeit, die unterbrochen wird, sobald größere, gut erhaltene Bauwerke die Strecke säumen: Beispielsweise das Bauwerk 188 in Seifriedsburg, eine 50 Meter lange Röhre des Wasserdurchlasses, die sich versteckt im Wald befindet. Der Moosbewuchs verleiht ihr etwas Gruseliges, führt aber auch den kriegsbedingten, abrupten Baustopp vor Augen.

Abenteuerliche Reise

Für Interessierte ist die Wanderung eine abenteuerliche Reise in ein vergessenes Stück Geschichte, die die irrsinnige Streckenführung erlebbar macht. Die Autobahntrasse ist Sinnbild der NS-Propaganda, denn die natürliche Idylle sollte zum Verweilen auf den geplanten Rastplätzen einladen und die Schönheit Deutschlands einfangen. Wer aufmerksam die Umgebung beobachtet, bemerkt noch heute die dafür gerodeten Stellen. Die Gegensätze des Bauvorhabens stimmen während der gesamten Wanderung nachdenklich.

Eine wunderschöne Landschaft trifft auf das Leid der Arbeiter, an das eine Tafel bei Seifriedsburg erinnert. Tödliche Unfälle wurden in Kauf genommen, Tag und Nacht wurde für ein sinnloses Projekt geschuftet. Die weitläufigen Ausblicke und absolute Stille, die nur durch das Rascheln eines vorbeihuschenden Rehs oder Vogelgezwitscher durchbrochen werden, lassen dies noch stärker nachhallen.

Wann und für wen ist die Tour geeignet?

Da es oft über moosbedeckte, schlammige, rutschige Wege geht, die im Winter teilweise unter Wasser stehen und schwer begehbar sind, sollte eine Tour im Sommer/Frühjahr geplant werden. Aktuell ist festes Schuhwerk und dicke Kleidung notwendig, da Hindernisse umgangen oder aus dem Weg geräumt werden müssen. Da es sich nicht um einen klassischen Wanderweg handelt, ist die Tour für diejenigen geeignet, die sich für die Geschichte der Autobahn interessieren.

Zur Strecke 46 werden auch Touren angeboten. Nähere Informationen und Termine sind auf der Homepage www.strecke46.de einsehbar.Nicole Schmidt