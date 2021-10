Betont locker war die Atmosphäre beim Besuch des Bayerischen Staatsministers für Wissenschaft und Kunst, Bernd Sibler, im Theater Schloss Maßbach. Sibler ließ sich von Theaterleiterin Anne Maar durch die verschiedenen Räumlichkeiten führen, plauderte entspannt mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und zeigte großes Interesse daran, wie es hinter den Kulissen des Theaters aussieht.

"Ein persönlicher Eindruck ist durch wenig zu ersetzen", so Sibler. Der Minister sei bemüht, sich ein solches Bild von möglichst vielen bayerischen Kulturstätten direkt vor Ort zu verschaffen. Im Anschluss an den anderthalbstündigen Besuch, - für Sibler war es der erste in Maßbach - ging es für den Politiker auf seiner "Kultur-Tour" weiter ins Fränkische Freilandmuseum nach Fladungen. Das Treffen in Maßbach war zunächst für April und später für Juli 2020 geplant gewesen, musste wegen der Corona-Pandemie aber zweimal verschoben werden.

Win-win-Situation

Es sei Kernpunkt der bayerischen Kulturpolitik, Kunst und Kultur im ganzen Freistaat anzubieten. Dafür sei das Maßbacher Theater ein "sehr gelungenes Beispiel", so Sibler. Er sicherte Maar zu, dass der bisherige jährliche Zuschuss in Höhe von 359 000 Euro auch für das Jahr 2021 erhalten bleibt. Er sprach von einer "Win-win-Situation", da der Freistaat das Theater an die betreibende gemeinnützige GmbH vermietet und man glücklich sei, "dass es so gut genutzt wird".

Das Theater Schloss Maßbach finanziert seinen rund 1,1 Millionen Euro hohen Etat zu gleichen Teilen aus Einnahmen und Zuschüssen, die sich wiederum aus den Geldern des Freistaates, des Bezirks Unterfranken und der Landkreise Bad Kissingen, Rhön-Grabfeld, Haßberge und Schweinfurt sowie der Stadt Schweinfurt und des Marktes Maßbach zusammensetzen.

Zum Abschluss des Besuches verfolgte Sibler Proben für das Stück "Endspiel", das am Freitag, 8. Oktober, um 19.30 Uhr die neue Spielsaison einläutet. Die Probe fand in der Lauertalhalle statt, wo auch die Premiere aufgeführt werden wird. "Wir haben eine Umfrage unter unseren Gästen durchgeführt und die hat ergeben, dass die meisten diese Lösung vorziehen. In der Halle können Abstände eingehalten werden und deshalb müssen die Gäste keine Maske während des Stücks tragen", erklärte Maar. Sibler gab sich diesbezüglich optimistisch: "Wir sind sehr bemüht, dass die Maskenpflicht im Theater bald fällt", so der Staatsminister. Nicht nur darüber freute sich Maar. "Es ist schön, im Bewusstsein der Leute zu sein", so die Theaterleiterin zum Besuch des Ministers. Simon Snaschel