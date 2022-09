Mit Einrichtung einer neuen Zulassungs- und Führerscheinstelle im ehemaligen Telekomgebäude in Bad Kissingen will die Landkreisverwaltung nach eigenen Angaben ihre Arbeitsabläufe optimieren. Dorthin sollen unter anderem die doch sehr abseits gelegenen Büros der Zulassungstelle in Hausen verlegt werden. Nach den bisherigen Informationen aus der Behörde erscheint es als sicher, dass die Neuverteilung der Arbeit zu Lasten der Zweigstellen in Hammelburg und Bad Brückenau geht. So sollen die jeweiligen Führerscheinstellen abgezogen und in Bad Kissingen zentralisiert werden.

Zahl der Öffnungstage noch unklar

Bereits bestätigt ist außerdem, dass die Zulassungsstellen zwar bleiben, aber jeweils nur noch bis zu maximal drei Tage in der Woche geöffnet sein sollen. Wann und in welchem Umfang dieser Einschnitt vollzogen wird, scheint noch offen. Die Vorbereitungen am Landratsamt dazu sind offenbar noch nicht abgeschlossen, teilt die Behörde auf Nachfrage dieser Redaktion mit: "Wir arbeiten aktuell an den organisatorischen und personellen Voraussetzungen. Erst wenn diese geschaffen sind, können wir verbindliche Zusagen bezüglich der Öffnungszeiten in den beiden Außenstellen Hammelburg und Bad Brückenau geben.

Unterdessen wächst der Unmut bei Autohäusern in der Region. Sie fürchten massive Beeinträchtigungen ihrer Arbeit durch längere Wartezeiten und weitere Wege als bislang. Sie hätten sich zudem gewünscht, dass der Schritt der Landkreisverwaltung auf Widerhall in den Stadträten von Hammelburg und Bad Brückenau stößt und von dort eine gewisse Rückendeckung für die örtlichen Arbeitgeber kommt.

Doch auf der Tagesordnung des Hammelburger Stadtrates bei der ersten Sitzung nach der Sommerpause (Montag, 19. September, um 18 Uhr im Sitzungssaal im Kellereischloss) ist das Thema nicht enthalten. "Wir sind ja nicht das Entscheidungsgremium", begründet Hammelburgs Bürgermeister Armin Warmuth diesen Schritt auf Nachfrage der Redaktion. Er selbst habe als Mitglied des Kreisausschusses ohne Gegenstimme für die Organisationsreform plädiert.

Vorgesehen ist nach den Schilderungen Warmuths, den Service in den Zulassungs-Außenstellen unter anderem durch flexiblen Personaleinsatz zu erhalten, aber eben an weniger Tagen. Sollte es dabei zu unvertretbaren Einschränkungen kommen, "müssten wir nachjustieren", findet Warmuth.

Autohäuser fühlen sich übergangenn

Mit einem von elf Autohäusern unterschriebenen Brief aus der Region wollen sich die Betroffenen jetzt bei den kommunalen Mandatsträgern Gehör verschaffen. Diesen Brief hatten sie im August schon angekündigt, wollen nun aber Emotionen aus dem Thema nehmen und ihren Diskussionsbeitrag nicht als "Protestschreiben" verstanden wissen. Aber: "Unsere Nöte und Sorgen sind existenziell", heißt in dem Schreiben. Die Autohäuser hätten zur Zeit mit vielen Krisen zu leben. Die Verfasser fühlen sich übergangen, da die Entscheidung "uns sehr einschränkt und so nicht kommuniziert wurde".

Zweifeln äußern die Betroffenen daran, dass sie an zwei oder drei Öffnungstagen schnell Termine bekommen. Die Kürzung werde auch ein dritter Schalter nicht kompensieren, wie sich bereits heute in der Praxis zeige. Moniert werden die längeren Wege, die künftig an manchen Tagen zur Zulassung eines Fahrzeuges in Bad Kissingen oder Bad Brückenau erforderlich seien.

Dies sei auch aus ökologischen Gründen bedenklich und führe zu hohen Arbeitskosten. Zudem fürchten die Autohäuser um den Fortbestand der Schilderprägestelle vor Ort. Anton Kürzinger (Rosenheim), der drei Prägestellen an den Zulassungsstellen in Hammelburg, Bad Brückenau und Hausen betreibt, will sich auf Nachfrage dieser Redaktion nicht zu möglichen Konsequenzen äußern.

Die Autohäuser fürchten dagegen, dass sich die Prägestellen bei den verkürzten Öffnungszeiten vor Ort nicht mehr lohnen. Was das hieße, zeigen sie an einem Beispiel auf: Wenn ein Kunde beispielsweise für eine Reparatur nach einem Wildunfall schnell Ersatz für ein Nummernschild benötige, werde für den "Notfall ohne Termin" eine längere Anfahrt nach Bad Kissingen erforderlich. Schnell, so die Autohäuser, würden sich die Unkosten dafür auf 300 Euro addieren. "Müssten wir unseren Kunden den Mehraufwand in Rechnung stellen, so wäre das ein klarer Wettbewerbsnachteil", argumentieren die Autohäuser auch mit Blick auf die Kollegen in Bad Kissingen.

Zusammenfassend: Man wolle wie bisher den bestmöglichen Service bieten, "welcher mit den zukünftigen Plänen allerdings nicht umsetzbar wäre". Das Schreiben endet mit einem Aufruf: Alle Parteien hätten vor der Wahl versprochen, Bürgernähe zu praktizieren und auszubauen. In diesem Sinne bitten die Autohäuser darum, "unsere Sorgen und Nöte ernst zu nehmen und diese Entscheidung noch einmal zu überdenken". Wolfgang Dünnebier