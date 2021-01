"Manchmal sollte man im Leben einfach das tun, was einen glücklich macht." Sagt Tommy Franke, seines Zeichens Selfmade-Ballermann-Star aus Würzburg. Ziemlich genau ein Jahr ist es her, dass Tommy in der Sennfelder Diskothek "Pure" sein erstes Musikvideo aufgenommen hat.

Unterstützt wurde der gebürtige Hammelburger damals von zahlreichen C-Promis, darunter Schauspieler Prashant Prabhakar ("Stromberg") oder dem "German Jackman" als offizielles Double des Hollywood-Wolfsmenschen-Darstellers Hugh Jackmann.

Mit dem Ohrwurm wollte der Unterfranke 2020 groß auf Mallorca herauskommen, was dank Rundfunk einigermaßen geklappt hat, auch wenn selbst den hartgesottensten Schlagerfans bei "Corona" nicht mehr als erstes Partybier einfällt.

Die Diskotheken auf der Balearen-Insel sind seit Monaten dicht, auch in der Bier- und Schinkenstraße hat die Gastronomie gelitten.

Hütten-Mix-Version

Die Fahne hoch hielten im Schlechte-Laune-Jahr die Ballermann-Charts, wo sich Tommys Debüt "Lo lo lo, sexy sind wir sowieso" zwölf Wochen lang unter den Top 100 behauptete, auf Platz 69, beim Plattenlabel "Fiesta Records" .

Mittlerweile gibt es auch eine Hütten-Mix-Version. In den "Apres Ski Lounge Music Charts" hielt sich der Song vier Wochen lang und kletterte bis auf Platz 28, der Sausenpause zum Trotz. "Träume nicht dein Leben, sondern lebe deinen Traum". Getreu dem Motto hat Tommy Franke es im Lockdown-Jahr bis nach Cala Ratjada geschafft, wohin er demnächst auswandern will.

Seine neuen Songs heißen "Malle ist nichts für Muttersöhnchen" und "Trash TV". Zusammen mit Biggi Bardot, dem Bierkapitän, Olli Olé, Ingo ohne Flamingo und anderen szenebekannten Namen hat er im November auf die Situation der lokalen Kultur-, Musik- und Veranstaltungsszene aufmerksam gemacht, für die es gerade auf der Sonneninsel duster aussieht. "Wir machen laut!" nannte sich der Partymarathon im Ballermann-Radio. Uwe Eichler