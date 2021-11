Beschaulich hat es Tobias Geis immer noch. Gerne sitzt der 30-Jährige im Lieblings-Cafe, mit einem guten Buch in der Hand. Im studentisch geprägten Freiburg lässt es sich gut leben. Doch als Scout des Bundesligisten SC Freiburg ist der Ex-Kicker des TSV Münnerstadt nicht nur im Breisgau oder in der unterfränkischen Heimat, sondern in der ganzen Welt zuhause.

Nachvollziehbar, dass Tobias Geis im Rhöner Fußball-Podcast "Du Holz" allerhand zu erzählen hat. Über die Arbeit mit Bundesliga-Coach Christian Streich. Über das alte und neue Stadion des SC oder das präzise Beobachten von Talenten.

Die Hörerinnen und Hörer erfahren etwas über die Erlebnisse von Geis mit einem englischen Kultverein oder den in Bad Kissingen bekannten Onkel, der es eher mit St. Pauli hält.

Wie gewohnt runden ein Fußball-Talk sowie die Rubrik "Balthasars Histörchen" die Folge ab, die ab Donnerstag abrufbar ist über Spotify und Apple Podcasts sowie auf weiteren bekannten Podcast-Plattformen.