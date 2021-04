Seit April findet eine bundesweite Straßenverkehrszählung auf den Straßen des überörtlichen Verkehrs, also auf allen Bundes- und Staatsstraßen statt. Hierzu wurden an dem rund 1310 Kilometer langen Straßennetz der Landkreise Bad Kissingen, Haßberge, Rhön-Grabfeld und Schweinfurt, die im Zuständigkeitsbereich des Staatlichen Bauamtes Schweinfurt liegen, insgesamt 270 Zählstellen eingerichtet.

In den Leitpfosten verbaut

Neben fünf Dauerzählstellen und 231 automatischen Erfassungsstationen, die in speziellen Leitpfosten verbaut sind, muss an 34 Stellen manuell durch ein zwei- bis sechsköpfiges Team gezählt werden. In den nächsten Wochen sind an einigen Straßenrändern Personen in orangener Warnweste platziert, die den fließenden Verkehr beobachten und erfassen. Nach einem bundesweit einheitlich festgelegten Erfassungsmodus finden die Zählungen bis in den September an repräsentativen Normalwerktagen, an einem Dienstag oder Donnerstag, an Ferienwerktagen, Freitagen und Sonntagen statt. Personen- oder kennzeichenbezogene Daten werden dabei nicht erfasst, heißt es in der Pressemitteilung des Staatlichen Bauamtes weiter.

Für die Straßenplanung wichtig

Die Zählungen finden alle fünf Jahre statt und ergänzen die Dauerzählungen, die über das ganze Jahr auf den Straßen stattfinden. Die Ergebnisse werden zur "Durchschnittliche Täglichen Verkehrsstärke" (DTV) hochgerechnet und spiegeln das Verkehrsaufkommen wider. Die Zählergebnisse spielen bei der Straßenplanung eine wichtige Rolle. Sie bilden die Grundlagen für die koordinierten Erhaltungsprogramme von Straßen. Der DTV wird benötigt, um Ansprüche beim Lärmschutz zu beurteilen oder den Straßenoberbau zu bemessen. Darüber hinaus können die nach Fahrzeugarten erfassten Verkehrsmengen dabei helfen, Verkehrsverlagerungen zu ermitteln.