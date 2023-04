A71-Ausfahrt in Unterfranken wegen Bauarbeiten vier Tage teils gesperrt

Auf der A71 kommt es im Landkreis Bad Kissingen zu einer Teilsperrung einer Autobahnausfahrt. Wie die Außenstelle Würzburg der Autobahn GmbH des Bundes (Niederlassung Nordbayern) mitteilt, ist die Anschlussstelle Bad Kissingen/Oerlenbach zeitweise nicht nutzbar. Aufgrund von Bauarbeiten ist die Abfahrt in Fahrtrichtung Erfurt von Dienstag (18. April 2023), 7 Uhr, bis Freitag (21. April 2023), circa 17 Uhr, gesperrt.

A71 an Anschlussstelle Bad Kissingen/Oerlenbach stellenweise gesperrt - Ausfahrt Richtung Erfurt betroffen

Laut Anhaben des Autobahnbetreibers erfordern Fahrbahninstandsetzungsarbeiten die Sperrung der genannten Ausfahrtsrampe. Verkehrsteilnehmer, die an der Anschlussstelle Bad Kissingen/Oerlenbach die A71 in Fahrtrichtung Erfurt verlassen möchten, werden gebeten, bereits an der Anschlussstelle Poppenhausen auszufahren und der bestehenden Bedarfsumleitung U7 zur Anschlussstelle Bad Kissingen/Oerlenbach zu folgen.

Die Auffahrt auf die A71 an der Anschlussstelle Bad Kissingen/Oerlenbach in Fahrtrichtung Erfurt und die Verkehrsbeziehungen an der Anschlussstelle Bad Kissingen/Oerlenbach in Fahrtrichtung Schweinfurt seien durch die Baumaßnahme nicht betroffen.

"Wir bitten die Verkehrsteilnehmer für die unvermeidbaren Verkehrsbehinderungen um Verständnis sowie um eine umsichtige Fahrweise im Baustellenbereich", erklärt die Außenstelle Würzburg der Autobahn GmbH des Bundes mit Blick auf die anstehende Teilsperrung der A71-Ausfahrt.