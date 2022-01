Ohne großes Aufsehen sind bereits Teile des Solarparks bei Ramsthal in Betrieb gegangen. Baubeginn dafür war im Sommer 2021. Jetzt sind bereits etwa zwei Drittel der Anlage installiert Voraussichtlich bis in den kommenden Sommer hinein soll die Anlage fertig sein.

Eine offizielle Bestätigung dafür bekam die Redaktion vom Anlagenbetreiber Wattmanufactur nicht. Aber wenn der Zeitplan eingehalten werden kann, ist dem Vernehmen nach eine Einweihungsfeier geplant. Vorausgesetzt, dass die Corona-Lage dies zulässt.

Feiern ließe sich auf dem Höhenzug nahe des Knückeleins wunderbar. Weit schweift von hier aus der Blick über die Landschaft. Trotz seiner exponierten Hanglage mit Ausrichtung nach Süden ist der Park von bewohntem Gebiet aus nicht zu sehen. Nur die Aussiedler schauen auf die Anlage. Einige von ihnen haben Flächen dafür verpachtet.

Die Einweihung ist auch deshalb bemerkenswert, weil Ramsthal damit wohl seine Rolle als Mit-Spitzenreiter bei der Erzeugung regenerativer Energien im Landkreis festigt. Denn laut Bayerischem Energieatlas entsteht in dem Weinort sowie außerdem in Maßbach jeweils sechsmal so viel Ökostrom wie verbraucht wird (Stand Dezember 2019).

Maßbach dicht auf den Fersen

Mit eingerechnet sind da noch gar nicht die beiden neuen Solarparks in Ramsthal und Maßbach. Letzterer im östlichen Landkreis ging bereits im Oktober 2021 mit 28-Megawatt in Betrieb.

Knapp auf den Fersen ist ihm der Ramsthaler Park. Er ist auf 26 Hektar projektiert, was etwa 36 Fußballfeldern entspricht. 13 Hektar werden laut der Entwürfe unmittelbar von Kollektoren überdeckt. Als Ausgleichs- und Verkehrsfläche sollen weitere sechs Hektar herangezogen werden.

Die Investition ist erheblich. 15 bis 18 Millionen Euro will die Firma Wattmanufactur aus Schleswig-Holstein investieren. Bei maximalen Sonnenschein könne die Anlage, nach Betreiberangaben, Strom für bis zu 9000 Vier-Personen-Haushalte erzeugen. Die Nutzung der Anlage ist nach aktueller Gesetzeslage auf maximal 30 Jahre angelegt.

Breite Zustimmung im Rat

"Optische Nahwirkungen" von dem künftig eingezäunten Gelände sollen durch die Pflanzung von Hecken, Gras- und Krautfluren verhindert werden. Im Genehmigungsverfahren hatten die beteiligten Behörden eine günstige Lage zu Einspeisepunkten ins öffentliche Stromnetz bescheinigt, sowie geringe Konfliktpotenziale mit Wohngebieten und Verkehrswegen auch bezüglich des Blendschutzes.

Im Gemeinderat gab es breite Zustimmung für das Projekt. Kritik an dem Vorhaben war nur vereinzelt zu vernehmen gewesen. So habe es keine öffentliche gemeindliche Informationsveranstaltung gegeben, wie sie in einer Gemeinderatssitzung bei der ersten Vorstellung der Pläne im November 2019 versprochen worden sei, monierte 2020 ein Landwirt.

Böden nicht auf Dauer überbaut

Er haderte damit, dass es um Ramsthal herum ohnehin nur wenige landwirtschaftliche Flächen gebe, die jetzt zusätzlich knapper und wohl teurer würden.

Das Argument mit den teils wertvollen Böden erkannte der Gemeinderat zwar an, verwies aber auf die zeitliche Befristung der Anlage. Die Flächen würden ja nicht für immer der Nutzung entzogen. Auch die Gemeinde sieht das Informationsinteresse der Bevölkerung, trotz der Einschränkungen durch Corona, in der Genehmigungsphase gewahrt. Auch wenn es corona-bedingt im Zuge des Genehmigungsverfahrens keine Saalveranstaltung gegeben habe, seien alle Pläne im Internet veröffentlich worden und Einwände konnten in jeder Phase des Verfahrens schriftlich geltend gemacht werden. Sie hielten sich jedoch in Grenzen. Bedenken des Gemeinderates Sulzthal, der eine mögliche Beeinträchtigung des Landschaftsbildes monierte, teilten die Ramsthaler Kollegen nicht.Wolfgang Dünnebier