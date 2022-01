Vor 70 Jahren läuteten die Hochzeitsglocken für den heute 93-jährigen Oskar und seine vier Jahre jüngere Frau Lydia Seith in der Klosterkirche zu Münnerstadt. Kennen tun sich die beiden Burgläurer aber schon ihr ganzes Leben lang.

Sie wohnten in der Hauptstraße, die später zur Münnerstädter Straße wurde, gegenüber. Die Schwester des Bräutigams war die beste Freundin seiner späteren Frau. Im Sandkasten oder beim Fangen spielen dachte damals noch keiner daran, dass ihr Lebensweg einmal ein gemeinsamer und ganz besonderer wird.

Es war um das Jahr 1950 und auch in Burglauer wurde zum Tanz geladen. Dies sorgte im friedvollen Dorfleben für Abwechslung und man drehte auf der Tanzfläche eine Runde nach der anderen. Zwischen den beiden sprang dabei der Funke über und aus dem nachbarschaftlichen Kennen wurde Liebe.

Hochzeit und Eigenheim

Man plante in Richtung Zukunft. Zunächst wohnten sie im Elternhaus von Oskar mit den Großeltern und seinen beiden Brüdern. 1964 bauten die beiden ihr eigenes Haus im Birkenweg. Oskar war vom Fach. 1952 heirateten die Jubilare. Ein Jahr später lernte er für zwei Jahre den Beruf des Maurers in Würzburg, wo er auch seinen Meisterbrief erhielt. Danach übernahm er 1956 den Familienbetrieb. Ein Bauunternehmen in Burglauer, das 1996 wieder an einen der beiden Söhne weitervererbt wurde.

Oskar hatte in den Kriegswirren Glück, erinnern sich die Gnadenhochzeitler. Im elterlichen Haus fand ein deutscher Feldwebel Quartier. Die Amerikaner rückten immer näher und dann kam eine vielleicht lebenswegverändernde Aussage von diesem. "Du bleibst da und wenn ich dich verstecken muss". Der Krieg ging an Oskar Seith unbeschadet vorüber.

Im Hause Seith wurde schon immer gerne gefeiert, auch einmal größer, und die beiden genossen und genießen jeden Augenblick ihres gemeinsamen Glücks. Auf die Frage, ob sie in ihrem Leben etwas anders machen würden, könnte man die Uhr noch einmal zurückdrehen, kam ein klares "Nein". Alles ist gut, so wie es war und heute ist.

Urlaub im Zillertal

Manche Dinge von früher gehen heute halt nicht mehr. So ging der letzte Daimler des Mercedes-Freundes, ein nobler 280E aus dem Jahr 1993 mit den beiden in den Ruhestand. Aber die Geschichten von langen Autoreisen leben noch heute. Über 30 Jahre ging es mit dem Stern auf der Haube ins Zillertal. Wandern mit der Männergruppe oder Lydias Treffs mit ihren Damen in der Pizzeria oder die Gartenarbeit und die Liebe zu allerlei dort angebautem Gemüse bieten heute noch jede Menge Gesprächsstoff.

Bei fünf Enkeln und fünf Urenkeln rotieren noch immer die Stricknadeln von Lydia. Jeder will ein Paar handgemachte Socken. Motivierend laufen dabei die Amigos vom Band. Groß feiern wollen sie diesmal nicht, aber dennoch ihren Ehrentag am Sonntag, 23. Januar, so richtig genießen. Andreas Sietz