Die traditionelle "Nacht der Kultur", die seit 25 Jahren mit großem Programm an rund 15 Orten in der Schweinfurter Innenstadt stattfindet, ist in diesem Jahr unter Corona-Umständen in dieser Form nicht möglich.

Das war dem organisierenden KulturPackt schon länger bewusst, schließlich lebt so eine Veranstaltung von der Begegnung mit vielen Menschen an oft auch kleineren Spielstätten und engen Innenräumen, wie Geschäftsführer Gerald Günther in einer Mitteilung erläutert.

Dennoch: Als "symbolischen Akt" gibt es am ursprünglich geplanten Termin, 19. September, zumindest eine kleine Reminiszenz an die vielen schönen Kulturabende der letzten Jahre. "Sozusagen eine Kulturnacht im absoluten Miniaturformat, und das natürlich unter coronalen Bedingungen", so Günther.

Die Spielorte werden auf einen einzigen reduziert, nämlich den Marktplatz. Die Besucherzahl wird reduziert auf 100 Personen, die auf genau 100 Stühlen sitzen, die Dauer des Programms reduziert sich auf 70 Minuten. Und radikal reduziert wird laut KulturPackt auch der Preis für das Eintrittsbändchen, es kostet nämlich nichts. Trotzdem ist es notwendig, sich ein Bändchen beim KulturPackt zu bestellen oder in der Buchhandlung Collibri abzuholen, da dies zu den von der Stadt genehmigten Corona-Auflagen gehört. Reduziert wird auch die Anzahl der Künstler und ihr Programm, so Gerald Günther. Geplant sind ab 19.30 Uhr sechs oder sieben Auftritte von etwa zehn Minuten Länge. Die stilistische Bandbreite bleibt groß. "Nach momentanem Stand", so Günther, gibt es verschiedene Musik, eine Lesung und Tanz. Zugesagt haben bisher Mad Bob und Petra Eisend, der Akkordeonist Timo Wirth, die Rezitatoren Peter Hub und Anika Peter sowie die orientalische Tänzerin Moona, angefragt sind des weiteren eine Abteilung des Schweinfurter Posaunenchors und der Saxophonist Fritz Wenzel.

Dabei treten die Künstler coronagerecht mit großem Abstand zum Publikum auf, nämlich überwiegend aus Fenstern und von Balkonen am Marktplatz oder von einer kleinen Hebebühne aus, von der aus ein oder zwei Auftritte stattfinden werden. Das Publikum wird nacheinander von den verschiedenen Seiten des Marktplatzes beschallt. "Eine ganz kleine und ganz besondere Kulturnacht in Corona-Zeiten", findet Gerald Günther.

Eintrittsbändchen und Infos gibt es unter E-Mail kulturpackt@gmx.de oder Tel.: (0 97 21) 80 35 77.

Oliver Schikora