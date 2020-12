Jetzt in der Corona-Pandemie sind Landratsämter und Gesundheitsämter stark belastet. Die Kontaktnachverfolgung von Personen, die positiv auf Covid-19 getestet wurden, die Bürgertelefone, die Auswertung der Teststrecken und jetzt noch die Planung der Impfzentren sind nur einige der neuen Aufgaben. All das erfordert jede Menge Personal . Das Bad Kissinger Gesundheitsamt hat jetzt einen Software-Roboter in Dienst gestellt, der Zeit und Personal spart.