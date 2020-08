Robert Ebner greift wieder an

Lange war unklar, ob die besten deutschen Sportholzfäller wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr überhaupt Wettkämpfe austragen können. Doch nun steht es fest: Nach anderen Sportlern dürfen nun auch die Sportholzfäller nach ihrer Zwangspause wieder zu Axt und Säge greifen und in die Stihl-Timbersports-Saison 2020 starten.

Am Sonntag, 23. August, treffen sich die besten Sportholzfäller im Stützpunkt in Mellrichstadt, um mit dem Amarok Cup 2020 (einem Quali-Turnier zur Deutschen Meisterschaft) die Saison einzuläuten. Die Veranstaltung findet ohne externes Publikum vor Ort und unter Berücksichtigung eines besonderen Hygienekonzeptes statt. Hier treffen sich auch Deutschlands Rookies und Intermediates, um den besten Nachwuchsathleten zu ermitteln.

Froh über Wettkämpfe

Dass bei den Wettbewerben in diesem Jahr keine Fans dabei sein dürfen, ist zwar ein Wermutstropfen, nach Aussage von Robert Ebner aber nachvollziehbar und zu akzeptieren. "Wir sind sehr froh darüber, dass in diesem Jahr überhaupt noch einige Wettkämpfe stattfinden", so der 36-jährige Ottelmannshäuser, der seit einigen Jahren berufsbedingt in Gaggenau-Hörden lebt und dort als Forstwirtschaftsmeister und Sicherheitscoach tätig ist. In den letzten Wochen und Monate hätten die Saisonvorbereitungen wegen der vielen Unsicherheiten bei ihm nicht so sehr im Fokus gestanden wie in den letzten Jahren. Trotzdem habe er natürlich regelmäßig trainiert und sich auch durch seine Arbeit im Wald fitgehalten. "Ich fühle mich gut und will nach der Zwangspause wieder voll angreifen."

Nach einem eher durchwachsenen Jahr 2019, als Robert Ebner bei den Deutschen Meisterschaften im August in Oberhof vor mehreren Tausend Zuschauern auf dem dritten Platz landete und so die Quali für die Sportholzfäller-Einzel-WM in Prag verpasste, kann das nur eines bedeuten: Nach 2017 und 2018 wieder einen deutschen Meistertitel holen und Deutschland bei der Weltmeisterschaft im Spätherbst vertreten, die nicht wie ursprünglich geplant in Wien, sondern wie die deutschen Titelkämpfe in München stattfinden wird.

USA, Australien oder Neuseeland mit dabei?

Unklar ist laut Ebner derzeit noch, ob dann auch die Stars der Sportholzfäller-Szene aus den USA, Australien oder Neuseeland mit dabei sein werden. "Das ist angesichts der aktuellen Situation noch völlig offen."

"Deutsche" in den Bavaria-Filmstudios

Sollte Robert Ebner zur Normalform auflaufen, dürfte die Quali für die Deutschen Meisterschaft 2020 am 13. September in den Bavaria-Filmstudios in München für ihn keine allzu große Hürde sein, zumal sich zehn Athleten für dieses nationale Saisonfinale qualifizieren. Beide Veranstaltungen finden laut Veranstalter ohne externes Publikum vor Ort und unter Berücksichtigung eines besonderen Hygienekonzeptes statt.

Als Favorit gilt diesmal der amtierende deutsche Meister Danny Mahr. Der Sinntaler feierte 2019 seine erste nationale Meisterschaft und will 2020 an seinem Erfolg anknüpfen. Neben dem sechsfachen deutschen Meister Robert Ebner zählt der amtierende Vizemeister Lars Seibert (Homberg) zu Mahrs Hauptkonkurrenten bei den Deutschen Meisterschaften, die per Livestream aus den Bavaria Filmstudios übertragen werden.

Alfred Kordwig