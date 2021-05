Die Stadträte Klaus Bollwein und Thomas Schlembach müssen keine Kosten für den Kommunalwahlkampf 2020 an die Bad Kissinger CSU-Ortsverbände nachzahlen. Die Ortsverbände hatten auf Erstattung geklagt. Nachdem es bei einer Güteverhandlung Anfang Mai keinen Kompromiss gegeben hatte, verkündete der Richter nun sein Urteil. Demnach müssen die Kläger auch die Kosten des Verfahrens tragen.

Mit Genugtuung nahmen die beiden Beklagten die kurze Verkündung des Urteils auf. Eine umfassendere schriftliche Begründung wird den Streitparteien zugestellt. Auf Nachfrage dieser Redaktion umriss der Richter grob die Beweggründe für seine Entscheidung.

Nachforderung von 1700 Euro

In dem Streit ging es um die Nachforderung der örtlichen Christsozialen an die beiden Stadträte in Höhe von 1700 Euro. Dabei beriefen sie sich auf eine Abmachung des Wahlkampfteams. Demnach sollten sich die Kandidaten der Stadtratsliste auf den aussichtsreichen Rängen eins bis zehn mit 2000 Euro an der Produktion von Werbematerial beteiligen. Auf den Rängen zehn bis 15 sollten sie gemäß der Partei mit 300 Euro dabei sein. Weil Bollwein und Schlembach dort gesetzt waren, steuerten sie jeweils 300 Euro bei.

Nachdem die beiden bei der Kommunalwahl später deutlich an anderen Listenkandidaten ihrer Partei vorbei in den Stadtrat einzogen, war die CSU der Meinung, dass die beiden jetzt Beklagten 1700 Euro nachzahlen müssten. Doch dazu sahen sich diese keineswegs verpflichtet.

Der Richter schloss sich dieser Position an. "Für die Forderung fehlt eine Anspruchsgrundlage", kommentierte der Jurist seine Haltung. Dies könnte ein Gesetz oder eine verbindliche Vereinbarung sein. Keines davon könnten jene vier CSU-Ortsvorsitzenden aus den betreffenden Stadtteilen nachweisen, die als Kläger auftraten. Zu hinterfragen sei, ob das CSU-Wahlkampfteam zu einer solchen Vereinbarung berechtigt gewesen sei. Für eine klare Regelung hätte es eine Absprache unter allen beteiligten Kandidaten oder eine Satzung gebraucht, folgerte der Richter.

Er erwähnte auch die umfangreichen Vorbereitungen beider Seiten auf die juristische Auseinandersetzung. Sie füllen einen ganzen Aktenordner. Allerdings habe es die CSU versäumt, namentlich alle ihre 28 Kandidaten von der Liste als ladungsfähige Zeugen zu benennen, um mehr Aufschluss über Art und Zustandekommen der angeführten Vereinbarung zu bekommen.

Gleichzeitig erkannte der Richter an, dass die Wahlkampfkosten-Beteiligung der CSU durch ihre Staffelung eine soziale Komponente enthalte. In großen Städten würden schon mal bis zu 5000 Euro von Kandidaten verlangt, die aber durch die höheren Einnahmen der dortigen Mandatsträger ausgeglichen werden.

"Wir haben uns nichts zuschulden kommen lassen", sah sich Klaus Bollwein nach der Urteilsverkündung bestätigt. Beide Beklagten hätten soviel bezahlt, wie es vereinbart worden sei. Wie Thomas Schlembach kritisiert auch Bollwein rufschädigendes Verhalten durch die Kläger. Selbst im Umfeld der Güteverhandlung habe es verleumderische Kommentierungen unter anderem in Internet gegeben. Schlembach spricht im Zusammenhang mit der Kandidatenaufstellung sogar von Mobbing durch zwei Leute.

Die Kläger waren nicht zur Urteilsverkündung erschienen. Auch wenn das Urteil noch nicht rechtskräftig ist, erscheint eine Berufung wenig wahrscheinlich. "Wir akzeptieren dieses Urteil", sagt CSU-Ortsvorsitzender Steffen Hörtler auf telefonische Anfrage dieser Redaktion. Als unverständlich bezeichnet er es, dass die Beklagten ein Vergleichsangebot des Richters in der Güteverhandlung vor gut zwei Wochen ausschlugen. Unter dem Eindruck, dass sich immer schwerer Kandidaten für den Stadtrat finden lassen, werde er auch künftig zu Wahlkampfkosten keine juristisch wasserdichten Verträge machen. "Das ist lebensfern", sagt er mit Blick auf den Teamgeist, der vor Wahlen herrscht.

Die Zerrüttung zwischen den Beteiligten bleibt groß. So ist weiter gegenseitig von Lüge die Rede, wenn es um die Frage geht, wer wann was von eventuell getroffenen Vereinbarungen wusste oder nicht.

Nicht Teil der juristischen Auseinandersetzung war der Übertritt von Klaus Bollwein und Thomas Schlembach zur DBK 2020 nach der konstituierenden Sitzung der CSU-Stadtratsfraktion. Zusammen mit Martina Greubel habe man sich dazu entschieden, weil man nicht gemäß der erzielten Wählerstimmen beim Fraktionsvorsitz berücksichtig worden sei, so Bollwein. Nicht einmal mehr stellvertretende Fraktionsvorsitzende sei Greubel 2020 geworden, moniert Bollwein. Und dies, obwohl das Trio mit den Stimmenanteilen unter den "Top Ten" aller 180 Stadtratskandidaten gelandet sei. Erwartungsgemäß anders bewertet Steffen Hörtler den Entscheidungsprozess. Es habe sich um eine demokratische Wahl unter den damals noch neun Fraktionsmitgliedern gehandelt, bei der Greubel nicht die erforderliche Mehrheit bekommen habe.Wolfgang Dünnebier