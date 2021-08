Vier Sterne oder vier Sterne S mit 120 bis 140 Zimmern soll der Standard des neuen Kurparkresorts werden. Außerdem sind auf dem Gelände des ehemaligen Kurhaushotels betreutes Wohnen mit rund 51 barrierefreien Wohneinheiten sowie flankierend Einrichtungen der ambulanten und teilstationären Betreuung und Pflege von Senioren vorgesehen.

Dafür hat der Stadtrat in seiner vergangenen Sitzung einer Anpassung des Bebauungsplans "Sondergebiet Kurgebiet" zugestimmt. Als nächster Schritt steht die Auslegung des Regelwerks samt der vorgesehenen Änderungen an. Dabei können aus der Bevölkerung eventuelle Bedenken vorgetragen werden.

Bis 17. September

Der Plan liegt von Montag, 16. August, bis Freitag, 17. September 2021, während der allgemeinen Dienststunden in der Stadtverwaltung (Feserhaus, Rathausplatz 4) aus. Dort können auch der Grünordnungsplan sowie der Umweltbericht sowie die betreffenden Stellungnahmen und Gutachten eingesehen werden. Die Verwaltung empfiehlt für die persönliche Einsichtnahme eine frühzeitige Vereinbarung eines Termins unter der Telefonnummer 0971/807 32 01. Auf Wunsch wird über die genannten Inhalte auch gerne Auskunft gegeben, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. Mit Blick auf den Schutz vor Corona weist die Stadt ausdrücklich auf die Bereitstellung aller Unterlagen auf der Website der Stadt Bad Kissingen unter www.badkissingen.de/aktuelle-auslegungen-bp. hin. Sollte alles wie vorgesehen laufen, rechnen die Architekten mit einem Baubeginn noch in diesem Jahr und mit einer Fertigstellung in etwa zwei Jahren.

Wolfgang Dünnebier