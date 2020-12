Die Corona-Pandemie ist wohl für jeden eine Herausforderung. Für das Landratsamt bedeutet sie eine "große Mehrbelastung", sagte Landrat Thomas Bold bei der jüngsten Bürgermeister-Dienstbesprechung am Freitag in der Hammelburger Musikakademie. Denn es kamen seit März 2020 zahlreiche neue Aufgabengebiete hinzu, die Personal erfordern, wie zum Beispiel die Nachverfolgung der Corona-Kontakte, die Abrechnung der Teststrecke Oerlenbach, der Vollzug des Infektionsschutzgesetzes und die Beratung der Bürger. Und nun muss auch noch das Impfzentrum geplant werden. Bold: "Die Bewältigung der Pandemie ist also kein Sprint, sondern ein Marathon."