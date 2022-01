Hunderte Millionen Inder haben ihre Arbeit verloren. Es gibt weder Lohnfortzahlung, Arbeitslosengeld noch Kurzarbeitergeld. Die Menschen können ihre Miete nicht mehr bezahlen und landen buchstäblich auf der Straße. Die Corona-Pandemie trifft die Ärmsten der Armen am härtesten. "Ohne die Hilfe des Schweinfurter Vereins Kinder der III. Welt wären mehr Menschen an Hunger als an Corona gestorben", sagt Vorsitzender Heinrich Hackenberg.

Die 340 Mitglieder und ihr dreiköpfiger Vorstand unterstützen seit vielen Jahren ehrenamtlich Projekte überwiegend in Indien und Namibia. Sie sammeln Spenden, suchen Sponsoren, vermitteln Patenschaften für Kinder und Projekte. 2021 konnten 439 000 Euro überwiesen werden. Das Geld hilft beim Bau von Schulen, Krankenhäusern, Kindergärten und Kinderheimen sowie bei der Verbesserung der Stromversorgung und der Wasserprobleme.

"Dank unseres Einsatzes in Kalkutta und in Namibia konnte durch Lebensmittelverteilung an die Armen das Schlimmste verhindert werden", sagt Hackenberg. 600 000 Essensportionen wurden im Corona-Jahr verteilt, täglich etwa 2000 an die Menschen in den Slums und auf den Straßen. "Auch unsere Corona-Teststationen in den Slums verhinderten manchen schlimmen Ausgang", meint Hackenberg. In den Elendsgebieten habe es keine großen Ausbrüche gegeben, und die Zahl der Verstorbenen sei gering gewesen.

Keine Patenelternreisen

Seit 34 Jahren engagiert sich der pensionierte Polizist aus Ebenhausen für die "Kinder der III. Welt". Eine Reise nach Indien hatte den Ausschlag gegeben. "Da habe ich so viel Elend gesehen." Und Mutter Teresa persönlich kennengelernt. Ihre Bitte um Hilfe hat ihn berührt, weshalb Hackenberg seitdem unermüdlich für die "Armen und Unterdrückten" im Einsatz ist.

Bei der Corona-Hilfe geht der Verein einen neuen Weg. Da die Krankheit immer noch stark in Indien grassiert, haben die Verantwortlichen in Kalkutta in ihrer Schule ein kostenloses Testzentrum eingerichtet. Dies werde sehr gut angenommen. Viele Familien seien vor der Krankheit auf das vermeintlich sichere Land geflohen. "Das macht uns wieder viel Arbeit, denn die Patenkinder sind damit auch nicht mehr erreichbar." Aufgrund der Corona-Pandemie konnte der Verein in den vergangenen zwei Jahren auch keine Patenelternreise nach Indien oder Namibia anbieten. Hackenberg selbst war im Dezember 2019 letztmals in Indien. Sollte sich in diesem Jahr die Corona-Lage bessern, werde wieder eine Reise angeboten.

4000 Menschen auf engstem Raum

Besonders schlimm sei das Lebensumfeld in den Elendsvierteln in Kalkutta. Hier leben bis zu 4000 Menschen auf engstem Raum, direkt neben einem Abwasserkanal. In der Regenzeit werden ihre Elendsbehausungen oft in den Kanal geschwemmt, und sie werden obdachlos. Der Schweinfurter Verein ließ dort nun feste Unterkünfte aus Wellblech mit betoniertem Boden und erhöhtem Eingangsbereich bauen, so dass die Wassermassen nicht mehr eindringen können. Mit den Spenden seien über 140 solcher Häuser errichtet worden. Ein Haus kostet etwa 500 Euro.

Unbeschreiblich sind laut Hackenberg die Lebensverhältnisse auf der größten Müllhalde der Stadt. 3000 Menschen wohnen hier in Elendsbehausungen, manche hätten sich Wohnungen in den Müllberg gegraben. Sie sammeln alles Verwertbare aus den Abfällen der Stadt, täglich werden etwa 500 Tonnen Müll angekarrt. Zu allem Elend seien jetzt die vom Verein gebauten Toilettenanlagen zerstört worden. Beim letzten Monsunregen rutschte ein Teil der Müllhalde ab und mit ihm die Einrichtungen. "Nun sind wir dabei, diese wieder aufzubauen."

Stolz berichtet Hackenberg von dem neuen Großprojekt "Dorf der Hoffnung". Etwa 200 Kilometer nördlich von Kalkutta sollen 45 Häuser gebaut werden für Menschen, die dort in einem Waldgebiet unter Zeltplanen, in Notunterkünften und Bretterbuden leben. Das Projekt finanziert Ehrenmitglied Petra Theiner aus Südtirol, der Verein will beim Aufbau der Infrastruktur unterstützen. Das Dorf soll sich selbst unterhalten. So müssen die künftigen Dorfbewohner beim Bau der Häuser auch selbst mit Hand anlegen. Acht Brunnen seien bereits gebohrt worden, aus denen das Trinkwasser gefördert wird. "Wir werden den Tierankauf unterstützen", informiert Hackenberg. Eine gute Milchkuh koste in Indien 300 Euro, eine Ziege 60 Euro, ein Schwein 20 Euro und ein Huhn etwa drei Euro.

Bei seinem Indienaufenthalt 2019 besuchte Hackenberg auch ein Heim des Don-Bosco-Schwesternordens für schwerkranke Kinder. "Ich war über die schlimmen Zustände in dem Haus erschüttert, alles war heruntergekommen, es fehlte an allen Ecken und Enden." 49 Kinder leben dort. Sie wurden auf den Straßen "aufgelesen", man hatte sie wie Abfall entsorgt. Hackenberg setzte sich sofort mit Theiner in Verbindung, die eine große Summe überwiesen habe, damit neue Betten, Moskitonetze, Decken, Haushaltsgegenstände, Essensvorräte, Medikamente und Arztkosten bezahlt werden konnten.

Die Don-Bosco-Schwestern führten den Gast aus Deutschland auch in ihr Alten- und Pflegeheim. "Die Zustände dort waren ebenfalls schockierend", fasst Hackenberg zusammen. Auch hier musste sofortige Hilfe erfolgen. Inzwischen sei in beiden Heimen eine Generalsanierung erfolgt. In Indien gibt es keine staatlichen Hilfen für Bedürftige.

All die Hilfen des Schweinfurter Vereins seien nur durch Spenden möglich. Deshalb hofft der Verein auch weiterhin auf Spenden.

Die Bankverbindung: Bankhaus Max Flessa, IBAN: DE48 7933 0111 0002 4242 41, BIC: FLESDEMMXXX, Verein Kinder III. Welt e.V., Verwendungszweck: Spende freie Verfügung oder Spende für Projekt