Ein Jahrzehnt ist es her, dass in Bad Neustadt die erste Modellstadt Elektromobilität und wenig später mit dem Technologietransferzentrum Elektromobilität (TTZ-EMO) das erste Institut für Elektromobilität in Bayern entstand. Das berichtet die Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt (FHWS) in einer Pressemitteilung. Die FHWS beschreibt die Einrichtung als "eine fruchtbare Kooperation, von der die regionale Industrie ebenso profitiert wie die Forschenden an der FHWS".

"Das Technologietransferzentrum ist eines von acht Instituten der FHWS - und doch weder in Würzburg noch in Schweinfurt angesiedelt", so die FHWS in ihrer Pressemitteilung, die Institutsleiter Ansgar Ackva mit den Worten zitiert: "Zu Beginn des vergangenen Jahrzehnts gab es in Bayern einen allgemeinen Trend, auch kleinere und mittelgroße Städte an die Fachhochschulen anzubinden."

Dazu kam damals laut Pressemitteilung eine akute regionale Sorge um wegfallende Arbeitsplätze - begründet in der Produktionsverlagerung eines großen Unternehmens. Ein Technologieunternehmen mit Zukunftsperspektive sollte hier Ausgleich schaffen.

Die steigende Relevanz der Elektromobilitätsforschung führte schließlich zu einem großen Gemeinschaftsprojekt, das gleichermaßen von der Politik wie von der Wirtschaft gefördert wurde.

Entscheidende Triebfeder

Die FHWS konnte eine Anbindung an den Hochschulbetrieb und an die lokale Industrie sicherstellen. "Das TTZ-EMO wird von einem Konsens aller Beteiligten getragen, dass man diese Einrichtung zum Erfolg führen will", betont Professor Ackva. Ohne den Willen und die Einsatzbereitschaft von Politikern, Unternehmen und Hochschule wäre das Projekt undenkbar. Der permanente Transfer zwischen Forschung und Praxis sei dabei die entscheidende Triebfeder, so die FHWS in der Pressemitteilung.

Win-Win-Situation

Die Industrie profitiere vom aktuellen Status quo der Forschung, während die Wissenschaft aktuelle und gesellschaftlich relevante Fragen zugetragen bekomme, die es zu bearbeiten gelte. Gerade in der Anfangszeit des Instituts seien entscheidende Forschungsimpulse häufig aus der Wirtschaft gekommen.

"Ein konkretes Beispiel wurde 2013/2014 zusammen mit einem lokalen Automobil- und Industriezulieferunternehmen realisiert", schreibt die FHWS. "In produktiver Zusammenarbeit entstand so ein sogenanntes ,Vehicle to Grid'-System, durch den Anschluss des Fuhrparks an ein lokales Stromnetz können die elektronischen Fahrzeuge bei Bedarf sowohl Energie an das Stromnetz abgeben als auch aufnehmen."

Die FHWS weiter: "So können temporäre Stromspitzen abgefangen und der Strombedarf insgesamt reduziert werden, in Japan sind solche Systeme bereits gängige Praxis - in Europa wird ihre Verbreitung ab 2025 erwartet."

Ideen und Impulse

Das Technologietransferzentrum Elektromobilität lebe also gleichermaßen von den Ideen der Forschenden wie den Impulsen aus der Wirtschaft.

Außerdem beteilige sich das Institut an den Förderrichtlinien des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) und des Bundeswirtschaftsministeriums (BMWi).

Auch die Studierenden der FHWS profitieren den Angaben zufolge von den praktischen Arbeiten am Technologietransferzentrum.

Masterstudiengang

Neben den Möglichkeiten für ein Praxismodul und die Bachelorarbeit ist demnach besonders der Masterstudiengang Elektroinformationstechnik stark in die Arbeitsgruppen am Institut eingebunden. Im Master Research Programm werde ein Großteil der Arbeitszeit genutzt, um über drei Semester an einem konkreten wissenschaftlichen Thema zu arbeiten. Die Studierenden werden damit schrittweise zu vollwertigen Mitarbeitenden am Institut - und haben so schon einmal die Möglichkeit, sowohl wissenschaftliche wie auch reichlich praktische Erfahrungen zu sammeln. Weitere Informationen gibt es auf der Homepage der FHWS. Frank Kupke