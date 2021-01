Der erste Tag des neuen Jahr, das so ganz anders begonnen hatte als gewohnt, war auch für Svenja, die in Waldfenster lebt, und ihren Partner ein besonderer. Denn um 9.27 Uhr erblickte ihr Sohn Levi am Rhön-Klinikum Campus Bad Neustadt das Licht der Welt. Er ist damit das erste Baby, das im Jahr 2021 am Campus geboren wurde. Die Eltern begrüßten ihren Sohn Levi mit großer Freude und sind mächtig stolz auf den Jungen. Er wog 3010 Gramm und war 50 Zentimeter groß. Nach Levi kamen am Neujahrstag 2021 am Rhön-Klinikum Campus noch zwei weitere Kinder zur Welt, allerdings erst später am Tag. ku