Zeitlofs vor 1 Stunde

Kriminalität

Nach Tragödie in Zeitlofs: Offenbar ist gegen den Beschuldigten Haftbefehl ergangen

Am 15. August kam in Zeitlofs ein junger Mann bei dem Versuch ums Leben, seinen Freund am Suizid zu hindern. In dem Fall ist nun offenbar Haftbefehl gegen den Freund ergangen.