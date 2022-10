Die Straßencafés saßen voll, und es war ein goldener Oktobernachmittag zum Verweilen Sonne. Die Beschaulichkeit wurde jäh unterbrochen, als gegen 15.45 Uhr der Fahrer eines Mercedes in eine rechtsseitige Parklücke einparken wollte. Hierbei verwechselte der 87-jährige Fahrer laut Polizeibericht das Brems- und Gaspedal, woraufhin er vor dem großen Publikum mit Vollgas neben einer Sitzbank gegen einen Baum fuhr. Die Folgen blieben angesichts des Getümmels ringsherum glimpflich. Durch den Aufprall verletzte sich die Beifahrerin leicht und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Das Fahrzeug war jedoch nicht mehr fahrbereit. Es wurde abgeschleppt. Nach den Schätzungen der Polizei entstand an dem Wagen ein Schaden von rund 7000 Euro. Auch der Baum wurde in Mitleidenschaft gezogen. dübi