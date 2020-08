Mietvertrag wird verlängert

Der Montessori-Förderverein Rhön-Saale und die Gemeinde Sandberg haben sich für das kommende Schuljahr 2020/21 auf eine Verlängerung des Mietvertrages in Sandberg geeinigt. Das teilen sie in einer gemeinsamen Presseerklärung mit.

Beide Seiten seien demnach mit dem Ergebnis zufrieden, dass eine Einigung noch vor dem Beginn des neuen Schuljahres zustande gekommen ist. Hinsichtlich des Mietentgelts sowie der Nebenkosten haben beide Seiten dabei einen tragfähigen Kompromiss gefunden, heißt es in der Erklärung weiter. Konkret: Der Förderverein werde ab dem neuen Schuljahr eine höhere Grundmiete zahlen und unter anderem die Reinigung der Schulräume auf eigene Rechnung übernehmen. Beide Parteien seien froh, dass die Meinungsverschiedenheiten damit ausgeräumt werden konnten.

Zudem haben sie vereinbart, sich für den Rest der Vertragslaufzeit eng abzustimmen.

Der Montessori-Förderverein prüfe als Schulträger der Montessorischule in Sandberg gegenwärtig, ob und wann ein möglicher Neubau erfolgen könne.

Investorenkonzept für Neubau

Ziel des Fördervereins sei es, möglichst zeitnah Planungssicherheit für den langfristigen Standort der Schule für Schüler, Eltern, Mitarbeiter und Vereinsmitglieder zu erreichen, heißt es in der Presseerklärung. Hierfür werde derzeit eine Ausschreibung für ein Investorenkonzept an einem neuen Standort im Großraum Bad Neustadt erarbeitet. Zusätzlich zur staatlichen Förderung eines möglichen Neubaus sei der Vereinsvorstand weiterhin interessiert an Sponsoren für die anteilige Finanzierung, betont der Förderverein.

Für eine mögliche Zwischenlösung ab dem Schuljahr 2021/22 habe die Gemeinde Hohenroth die Nutzung, beziehungsweise Übernahme der aktuell von Grund- und Mittelschule Hohenroth genutzten, mobilen Schulräume in Aussicht gestellt. Die Gemeinde Sandberg prüfe ihrerseits aktuell alternative Nutzungsmöglichkeiten für die von der Montessorischule genutzten Räumlichkeiten.

Spätestens bis Ende Dezember 2020 wollen beide Parteien wieder zusammenkommen, um sich über den jeweiligen Stand der Planungen zu informieren, schließt die gemeinsame Presseerklärung.

Interessenten für das Investorenkonzept können sich melden bei Finanzvorstand Thomas Happel unter Tel.: 06683/ 919 230.bem