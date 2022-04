Würzburg vor 1 Stunde

Gericht

Mammut-Prozess gegen Messerstecher beginnt

Komplexes Verfahren: Am 22. April beginnt vor dem Landgericht Würzburg der Prozess gegen den Mann, der am 25. Juni 2021 drei Frauen tötete und mehrere Menschen verletzte. Was man über die Gerichtsverhandlung wissen muss.