Wo einst das Tanzbein geschwungen wurde und man sich in geselliger Runde den heißen Beats hingab, soll bald gearbeitet werden. Aus der legendären Burgläurer Diskothek wird eine Produktionsstätte.

Schon lange schallen keine Hits mehr aus den kultigen Mauern und so landete eine Nutzungsänderung den Gemeinderäten um Bürgermeister Marco Heinickel auf dem Ratstisch. Der südwestliche Gebäudebereich wird weiter als Lagerraum genutzt.

Tanzfläche verfüllt

Im südöstlichen Gebäude soll die ehemalige Tanzfläche verfüllt und ein Podest abgebaut werden. Diese Räume sollen als Produktions- und Lagerstätte für einen Metallbaubetrieb genutzt werden. Das Grundstück ist erschlossen. Die geplante Nutzungsänderung zieht keine Veränderungen an der Zufahrt oder den öffentlichen Anschlüssen an die Abwasserbeseitigung und an die Wasserversorgung nach sich und notwendige Parkplätze gibt es ausreichend. Die Produktion wird in den Antragsunterlagen nicht weiter beschrieben, so der Gemeindechef. So kommt wieder Leben in das schon lange leerstehende Gebäude am Neuäcker 2.

Kirchendach verrutscht

Mit einem Schreiben an die Kommunalpolitiker stellt die Kirchenverwaltung dar, dass am Kirchendach die Lattung wegen durchgerosteter Nägel verrutscht sei, weshalb sich auch teilweise schon Ziegel gelöst hätten. Es bestünde Handlungsbedarf, um die Gefahr herabstürzender Ziegel zu vermeiden. Weiter wurde ausgeführt, dass die am Turm arbeitende Firma die notwendigen Arbeiten kostengünstig auch ausführen könnte. Ein Angebot über 9400 Euro läge vor. Für die Kirchenverwaltung sei das eine große finanzielle Herausforderung, weswegen um eine großzügige finanzielle Unterstützung gebeten wurde. Die Räte stimmten zu und stellen bis zu 5000 Euro zur Verfügung.Andreas Sietz