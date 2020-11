Die Gesundheitsämter der Landkreise spielen während der Corona-Pandemie eine wichtige Rolle. Dort sollen Infektionsketten zügig nachvollzogen werden, um die Ausbreitung des Covid-19-Virus in Schach zu halten. Hauptaufgabe des eigens dafür geschulten Personals ist es herauszufinden, welcher Personenkreis mit positiv getesteten Corona-Patienten Kontakt hatte. "In Bad Kissingen haben wir in der Kontaktnachverfolgung im Gesundheitsamt momentan 19 Personen sitzen", sagt stellvertretender Landrat Emil Müller im Gespräch mit dieser Redaktion.

Am 14. Oktober beschlossen Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidentinnen und -präsidenten der Länder, dass die bundesdeutschen Gesundheitsämter für ihre "Contact Tracing Teams" auf Kräfte aus der gesamten Bundesverwaltung zurückgreifen können, um den Gesundheitsdienst kurzfristig und für einen begrenzten Zeitraum zu unterstützen. In Bad Kissingen sind temporär Personen aus dem Finanzamt und der Polizei für diese Aufgabe abgeordnet worden, sagt Müller.

Stellen können ausgeschrieben werden

Der Freistaat hat die Möglichkeit geschaffen, Stellen für dieses "Contact Tracing" auszuschreiben. Auch der Landkreis habe diese Möglichkeit genutzt, sagt Müller. Konkret heißt dies, der Landkreis veröffentlichte Ausschreibungen und führte Bewerbungsgespräche. Die Regierung von Unterfranken machte die Verträge und stellte die Personen ein. "Doch es ist schwer, Leute zu bekommen, die das machen wollen", sagt der stellvertretende Landrat. Denn die Stellen seien befristet und würden nicht allzu üppig bezahlt. Zudem müsse man die Bewerber schulen. Sie müssten bestimmte Fähigkeiten mitbringen, sagt Müller und nennt dabei vor allem "psychologisches Geschick" bei der Gesprächsführung. Denn gefragt ist, neben EDV-Kenntnissen und einem gewissen medizinischen Grundwissen, auch eine gewisse Sensibilität, was die Kommunikation angeht.

Ein sensibler Job

Man trägt eben nicht nur Daten in Tabellen ein, sondern telefoniert mit Menschen, die vielleicht Angst haben, sich infiziert zu haben und die gut betreut werden möchten. "Momentan sind wir noch in der Lage, alle Kontakte nachzuverfolgen", sagt Müller. Explosionsartige Entwicklungen der Corona-Fallzahlen, wie man sie in den Großstädten sieht, blieben im Landkreis Bad Kissingen aus. Dennoch müsse man mit der Kontaktnachverfolgung am Ball bleiben. Müller: "Die Arbeit fordert extrem." Auch Personen aus dem Landratsamt, die eigene Verantwortungsbereiche haben, würden zeitweise zur Kontaktnachverfolgung abgestellt.

Hilfsteam war schon im Frühjahr entstanden

Bereits im Frühjahr, als sich die Führungsgruppe Katastrophenschutz des Landkreises formierte, sei ein Hilfsteam aus den bestehenden Sachgebieten gebildet worden, so der stellvertretende Landrat weiter. Personen aus dem eigenen Haus sitzen derzeit auch am Bürgertelefon (fünf Personen). Freilich habe man auch im Bad Kissinger Landratsamt damit gerechnet, dass die Infektionszahlen steigen werden. "Aber ich hoffe, dass der Anstieg in der nächsten Zeit nicht allzu groß wird", sagt Müller im Hinblick auf die kommenden November-Wochen.

An den Randkommunen zum Landkreis Schweinfurt hin habe man vor Kurzem dann ablesen können, dass es auch bald mehr Infektionen im Landkreis Bad Kissingen geben würde, so Müller. In diesen Gemeinden habe sich bemerkbar gemacht, dass es zahlreiche Schüler und Arbeiter gibt, die täglich nach Schweinfurt pendeln, wo der Inzidenzwert schon seit einiger Zeit recht hoch ist. Froh ist Müller, dass es in den Altenheimen im Landkreis noch keine Neuinfektionen gab. Die Schnelltests für Heime seien bereits im Gespräch. "Das wird kommen."Ilsolde Krapf