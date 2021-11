"Diese Welle haben wir so nicht erwartet", sagt Landrat Thomas Bold im Gespräch mit dieser Redaktion und meint damit sowohl die hohen Infektionszahlen der jüngsten Zeit als auch die enorme Zahl derer, die sich jetzt auf die Schnelle impfen lassen wollen. "Wir sind alle überrascht von der Dynamik." Dass sich viele Menschen eine Booster-Impfung wünschen, könne er verstehen. "Aber wir können nicht innerhalb einer Woche alle durchimpfen."

Um 10 Uhr waren alle Termine weg

Besonders akut gestaltete sich offenbar die Situation am Freitag: "Heute um 10 Uhr waren alle Termine weg", sagt Bold. Man habe den Anrufbeantworter der Hotline besprechen und darauf hinweisen müssen, dass der Landkreis erst wieder Impftermine vergeben kann, wenn neuer Impfstoff da ist.

Zudem sei man gerade dabei personell aufzustocken, um den Ansturm an Impfwilligen zu bewältigen. "Denn das Personal ist sozusagen unser Nadelöhr", sagt Bold. "Wir brauchen dringend wieder mehr medizinisch geschulte Kräfte im Impfzentrum. "Wer im Tattersall mithelfen kann, sollte sich beim Roten Kreuz telefonisch melden (bei Alexander Kretz, Tel. 0971/7272200 oder 0171/8102704, E-Mail). Was die Auffrischungsimpfungen für Seniorinnen und Senioren in den Pflegeeinrichtungen des Kreises angeht, ist man, laut Bold, auf einem guten Weg. Bereits vor sechs Wochen hätten die Hausärzte mit dem Impfen in den Heimen angefangen. "Mit dem Boostern dort sind wir im Prinzip durch."

Bezüglich des Pflegepersonals in diesen Heimen macht Bold klar, dass dies, je nach Einrichtung, zu 60 bis 90 Prozent durchgeimpft ist. "Ich habe immer Verständnis für persönliche Entscheidungen", sagt er in Bezug auf einzelne Personen aus der Mitarbeiterschaft, die sich nicht impfen lassen wollen. Aber in Abwägung der aktuellen Situation halte er es für gerechtfertigt, eine Impfpflicht für Personal in Pflegeeinrichtungen einzuführen. Voraussetzung ist für ihn dabei allerdings eine bundeseinheitliche Regelung.

Impfbus vorläufig letztmals unterwegs

Und so geht es jetzt im Landkreis weiter: Der Impfbus kommt vorerst nicht mehr zum Einsatz. Er war am Donnerstag zum letzten Mal am Aschacher Rewe-Markt im Einsatz - mit Erfolg. Es kamen 120 Menschen, die sich impfen ließen, sagt Bold und verweist auf eine interessante Zahl: 30 bis 40 Prozent dieser Menschen kamen an den Bus, um sich eine Erstimpfung zu holen.

Man habe entschieden, nur noch nach Termin im Impfzentrum Vakzine zu verabreichen. Hierzu muss man sich nun wieder über das Bayerische Impfportal anmelden. Dann kann man dort sehen, ob aktuell Termine in Bad Kissingen frei sind. Es ist aber auch möglich, sich über die Hotline einen Termin zu sichern. Aktuell ist der Landkreis auch dabei, Personal zu rekrutieren.

Soldaten in der Kontaktnachverfolgung

Zehn Bundeswehr-Soldaten arbeiten seit zwei Wochen nun wieder in der Kontaktnachverfolgung. Auch bezüglich des Impfzentrums hat der Kreis laut Bold einen Antrag auf Hilfspersonal aus der Bundeswehr gestellt.

Die allgemeine Lage ist, nach Bolds Einschätzung, noch beherrschbar, aber auch "beängstigend". Ein Lockdown ist für ihn das "allerletzte Mittel" in der Bekämpfung des Coronavirus. "Ich glaube auch, dass wir ohne Lockdown durch die Welle kommen können", sagt er. Voraussetzung dafür ist für ihn allerdings, dass alle Menschen "konsequent Schutz- und Hygienemaßnahmen einhalten und dass nicht alle machen, was sie dürfen".

Psychologische Wirkung sei groß

Dass die Politik zum 25. November die pandemische Lage in Deutschland beenden will, hält Bold angesichts exorbitant steigender Fallzahlen für das "falsche Signal". Denn im Verlauf der Pandemie habe sich gezeigt, dass für die Menschen das Gefühl der Sicherheit wichtig ist. Die psychologische Wirkung solcher Entscheidungen dürfe man nicht unterschätzen. Dennoch ist für Bold klar: Der Großteil der Bevölkerung hilft mit, Regeln einzuhalten und das Virus einzudämmen. "Obwohl die meisten Bürgerinnen und Bürger der Pandemie müde sind, machen sie ganz toll mit."Isolde Krapf