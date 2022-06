Zur Eröffnung des Kultursommers 2022 auf der Open-Air-Bühne am Kessler Field präsentiert der Leiter des Schweinfurter Theaters, Christof Wahlefeld, am Donnerstag, 30. Juni, um 20 Uhr etwas Besonderes: die Operngala "Klassik Open Air" der Philharmonie des Theaters Niedersachsen unter Leitung von Panagiotis Papadopoulos. Die Operngala wird ein Abend der großen Gefühle, mit Musik, die die Zuschauerinnen und Zuschauer abtauchen lässt und in südliche Gefilde entführt.

Das 60-köpfige Orchester spielt mit den Solistinnen und Solisten des Musiktheaters des TfN die schönsten Titel der italienischen und französischen Opernliteratur. Christoph Wahlefeld moderiert. cw

Tickets für die Veranstaltung gibt es beim Bürgerservice der Stadt, an der Theaterkasse sowie im Internet unter www.kultursommer-sw.de oder aber auf der Website des Theaters unter der URL www.theater-schweinfurt.de

Ein Artikel von cw.