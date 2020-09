Konzept gegen Müll an der Nüdlinger Pyramide

Die unappetitlichen Müll-Gegenstände am Waldrand des sogenannten Pendler-Parkplatzes an der Nüdlinger Pyramide sind weg. Lange Zeit hatten dort unter anderem Autoreifen, ein Kindersitz, eine Öl-Auffangwanne, Farbeimer, Schuhe, Plastikflaschen und Müllsäcke vor sich hingedümpelt.

Zu Silvester 2019 hatte der Windheimer Thomas Reuß dort den Abfall zum ersten Mal bei einem Spaziergang entdeckt und wollte ihn wegbringen. Doch die Behörden rieten ab, wollten die Gegenstände selbst in Augenschein nehmen und dann ordentlich entsorgen (wir berichteten).

Die Behörden vor Ort

Am 27. August 2020 wurde der Unrat nun beseitigt, sagt Forstbetriebsleiter Christoph Riegert vom zuständigen Forstbetrieb Arnstein, welcher für das betreffende Grundstück im "Revier Thundorf" verantwortlich ist. Offenbar gab es inzwischen mehrere Gespräche mit der Polizei und den Fachbehörden sowie einen Ortstermin an der Nüdlinger Pyramide, bei dem die Müllgegenstände in Augenschein genommen worden waren.

"Wir sind als Grundstückseigentümer in Sachen Müll zwar der richtige Ansprechpartner, aber wir sind keine Experten für Problemmüll", sagt Riegert. Zuständig für den Abtransport sei die jeweilige Gebietskörperschaft, also in diesem Fall der Landkreis Bad Kissingen.

Bei einem Treffen von Mitarbeitern des Landratsamts, des Wasserwirtschaftsamts und des Forstamts sei dann unlängst das weitere Vorgehen an dieser inoffiziellen Pendler-Meile erörtert worden, sagt Riegert im Gespräch mit dieser Redaktion.

"Wir wollen dort nun schwere Steine hinsetzen, so dass man mit dem Auto nicht mehr weit nach hinten zum Waldrand hinfahren kann." Geplant sei dies Ende September, wenn das Genehmigungsverfahren durch ist.

Müllsünder erwischen

Zudem soll künftig auch ein abschließbarer Eisenpfahl das Parken auf der freien Fläche am Waldrand einschränken, erklärt Riegert den Plan der Fachbehörden. "So sinnvoll das Pendeln ja ist, aber der Parkplatz an der Pyramide wird dann weg sein, zumindest die Stellflächen direkt hinten am Quellhäuschen."

Vorn am Verkehrsfluss, wo das Parken von den Verkehrsteilnehmern auf der Straße eingesehen werden kann, könnten dann aber wohl noch vier bis sechs Fahrzeuge stehen, so der Forstbetriebsleiter. Ob sich diese Maßnahmen bewähren? Vielleicht ja, vielleicht nein, sagt Riegert. Möglicherweise werde der Müll dann auch einfach woanders hin gebracht."Wir müssen jetzt verschärft an dieser Stelle darauf schauen." Dass dies aber lediglich ein guter Vorsatz ist, zeigt die Tatsache, dass in jüngster Zeit schon wieder jemand zwei große leere Kanister - vermutlich mit ehemals problematischem Inhalt - im Wald an der Nüdlinger Pyramide unter die Büsche warf.

Am besten wäre natürlich, man würde mal einen Müllsünder in flagranti erwischen, meint Riegert. In einer Gemeinde bei Würzburg habe dies mal geklappt, erzählt der Forstamtschef. Damals hatte jemand unter anderem auch Fliesen und Keramik in einem Waldstück entsorgt. Die Kommune machte den Fall publik und setzte sogar eine Belohnung zur Ergreifung des Täters aus - und sie machte öffentlich, wie die Fliesen aussahen. Offensichtlich erkannte dann jemand das Badezimmer des Täters, denn der Müllsünder konnte schließlich zur Rechenschaft gezogen werden.

Auch im "Fall Nüdlinger Pyramide" wurde von der Polizei, die den Müll unter die Lupe nahm, ein Name ermittelt, sagt Riegert. Der Betreffende versuche sich aber jetzt mit Ausreden aus der Affäre zu ziehen. Wie die Sache ausgeht, sei noch offen. Warum manche Menschen ihren Unrat im Wald entsorgen, ist auch für Riegert ein Rätsel. Ist es die Bequemlichkeit? Kommen ihnen die Öffnungszeiten der entsprechenden Bauhöfe ungelegen?

Kontamination des Bodens

Fest steht jedenfalls, dass während der Corona-Pandemie mehr Müll in den Wald gebracht wird, haben Riegert und seine Kollegen festgestellt. Vielfach fänden sich auch Gartenabfälle draußen in freier Natur. Diese Leute seien sich der Risiken ihrer Handlungsweise nicht bewusst, sagt der Forstbetriebsleiter. "Denn zum einen wird der Waldboden durch schädlichen Problemabfall kontaminiert, zum anderen wachsen dann mitten im Wald plötzlich Gartenpflanzen wie Rhododendron, die im Lauf der Zeit dann die Waldpflanzen verdrängen."

Isolde Krapf