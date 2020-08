Kein Urlaubstaumel im Corona-Sommer

Das Wort Urlaub hat Magie. Fragt man Menschen nach ihren Reisen, beginnen die Augen zu leuchten. Je exotischer das Ziel, desto mehr gibt´s dann zu erzählen. Doch im Corona-Sommer sieht alles anders aus - oder? Wir hörten uns unter lokalen Promis um.

Münnerstadts Bürgermeister Michael Kastl freut sich jetzt erst mal auf drei Tage Familienurlaub in Hamburg. In der letzten Ferienwoche ist vielleicht noch eine Woche Böhmerwald drin (im tschechischen Teil), wo er auf den Spuren seiner Ahnen wanden will. Der Bad Brückenauer Stadtchef Jochen Vogel hat sich schon 2019 den Urlaub für die Seinen in einem Ferienhaus auf der Ostfriesen-Insel Langeoog gesichert.

Buchen oder drauf los fahren

Matthias Klement, Bürgermeister der Marktgemeinde Maßbach, zieht es mit seiner Frau nach Rügen, nachdem die südlichen Regionen in Spanien und Italien heuer keine Option für beide sind. Die Bundestagsabgeordnete Sabine Dittmar (Maßbach) hatte im Salzburger Land Urlaub gebucht. Doch dann stornierte sie wegen des Hotspots am Wolfgangsee. Jetzt bleibt sie lieber "mit einem guten Krimi im Garten" und macht kleine Ausflüge.

Während die einen schon ganz genau wissen, wohin die Reise geht, packen andere die vielzitierte "schönste Zeit des Jahres" eher locker an. "Wir fahren vielleicht mal an den Chiemsee, da waren wir schon öfter", sagt Hammelburgs Stadtchef Armin Warmuth. "Wenn ich ehrlich bin, weiß ich noch gar nicht, wohin wir fahren werden", schmunzelt Landrat Thomas Bold (Wartmannsroth) über die eigene Ziellosigkeit. "Eins ist aber klar, wir haben ein Wohnmobil gemietet. Damit geht‘s dann irgendwohin in Deutschland, wo das Wetter schön ist und die Infektionszahlen niedrig sind."

Doch warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah? Auch Tagestouren in der Region sind bei den Lokalpromis angesagt. "Man kann auch bei uns in der Umgebung schöne Ausflüge machen", findet Bad Kissingens Kurdirektorin Sylvie Thormann, die es erst vor zwei Jahren beruflich mit ihrer Familie in die Kurstadt verschlug. "Es gibt für uns hier noch sehr viel zu entdecken." Und auch die Bundestagsabgeordnete Manuela Rottmann (Hammelburg) gesteht: "Ich bin eigentlich keine Fernreisende." Ihr dreiwöchiger Urlaub ist nun fast schon vorbei - entspannte Tage, die sie teils bei Kurzausflügen in ihrer Heimat, teils bei Freizeit-Unternehmungen in der Landeshauptstadt Berlin verbrachte ("Jetzt war ich auch endlich mal im Strandbad Wannsee.")

Die Traumziele für einen Urlaub, einst ganz nah, rücken im Corona-Jahr 2020 für manch einen erst mal wieder in weite Ferne. Bürgermeister Klement träumt beispielsweise von einer Tour durch Südafrika: An der Küste des Indischen Ozeans von Kapstadt nach Port Elizabeth zu reisen und die schöne Natur dort zu genießen, kann er sich dann sehr gut vorstellen. Manuela Rottmann hat, wie sie sagt, ihr Traumziel schon lange im Kopf: Sie möchte irgendwann mal nach Rumänien und dort Transsylvanien, die wunderschöne Region im Zentrum des Landes, erwandern und dabei den mittelalterlichen Städten, bergigen Grenzgebieten und mächtigen Schlössern einen Besuch abstatten.

Und wie geht's 2021 weiter?

Für Landrat Bold ist klar: "Uns zieht´s immer wieder nach Skandinavien oder ins Baltikum, weil dort die Natur so schön ist." Bürgermeister Warmuth träumt eher mal wieder von winterlichen Freuden beim Skifahren in Obertauern: "Heuer fiel es wegen der Kommunalwahl flach und kommendes Jahr wird wohl auch erst mal nichts draus werden."

Oder ist 2021 vielleicht schon ein Ende der Pandemie in Sicht? Wie es weitergeht, hängt viel von den Entwicklungen in den kommenden Monaten ab, meint Kurdirektorin Thormann. Erfüllt sich die Hoffnung auf einen allumfassenden Impfstoff? "Vermutlich hat sich bis zum Sommer 2021 alles etwas normalisiert, aber es wird einiges zurückbleiben, man wird weiter Vorsicht walten lassen müssen", glaubt Bürgermeister Klement.

"Wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass Massenaufläufe und Riesenpartys uns schaden. Jeder sollte deshalb vernünftig bleiben, denn am Ende würden wir alle darunter leiden, wenn das Infektionsgeschehen sehr groß ist", sagt Landrat Bold. Für Bürgermeister Vogel ist nur eines gewiss: "Wie es 2021 weitergeht, ist heute so ungewiss wie die Lottozahlen zu Weihnachten 2020, denn es gibt einfach zu viele Unwägbarkeiten." Und die Abgeordnete Dittmar hätte gern eine "Glaskugel, wo ich mal auf 2021 schauen kann".

Dass derzeit hier und da zahlreiche Menschen gegen sogenannte Einschränkungen ihrer Freiheit auf die Straße gehen und etliche junge Leute intensiv Party machen - und das ohne Mundschutz und Sicherheitsabstand - ärgert alle gleichermaßen. Bürgermeister Kastl hat dennoch ein Lob für die Jugend parat, "weil viele die Corona-Regeln so mittragen". Als Beispiel nennt er seinen siebenjährigen Sohn: "Noch bevor ich am Supermarkt den Mundschutz ausgepackt habe, hat er seinen schon aufgesetzt." Landrat Bold verbindet mit solchen Demonstrationen ein "Jammern auf hohem Niveau", denn man sei höchstens in der Wahl des Urlaubsziels eingeschränkt. "Eine Maske zum Schutz der Allgemeinheit zu tragen, finde ich zumutbar." Davon ist auch Sabine Dittmar überzeugt. "Die Infektionszahlen steigen ja schon wieder", sagt die Ärztin, die auch immer wieder Dienst an der Teststation in Oerlenbach schiebt.

Die Abgeordnete Rottmann hat sich so ihre Gedanken über Corona-Leugner und Verschwörungstheoretiker gemacht: "Die Leute haben keine Lösung für die aktuelle Lage und fühlen sich ohnmächtig." Verschwörungstheorien böten die Möglichkeit, jemand anderen für alles verantwortlich zu machen, ist ihre Folgerung. Rottmann: "Aber nicht hinter allem steht ein menschlicher Plan, vor allem nicht, was dieses Virus angeht."

Nur über die Zukunft zu orakeln, hilft nichts, davon sind alle überzeugt. Der eine oder die andere nimmt sogar Positives aus der aktuellen Krise mit. Bürgermeister Vogel zum Beispiel beschreibt das trefflich: "Manchmal sitze ich abends bei Sonnenuntergang auf der Terrasse und frage mich, ob der Himmel eigentlich schon früher immer so rosa war." Isolde Krapf