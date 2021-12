Die Weichen für die Zukunft der Firma Kraus am Bahndamm in Hammelburg sind gestellt. Johannes Fella hat in Dresden als Jahrgangsbester die Prüfung zum Installateur- und Heizungsbaumeister bestanden. Damit ist er seinem beruflichen Ziel nähergekommen. In ein bis zwei Jahren will er das Unternehmen als Geschäftsführer weiterführen und somit die Nachfolge von seinem Vater Gerhard antreten.

Begonnen hatte er diesen Werdegang 2004 im elterlichen Betrieb mit dem Start seiner Ausbildung. Um zusätzlich Erfahrung zu sammeln, wechselte er zwischenzeitlich in einen Betrieb nach Würzburg. Seine Kenntnisse erweiterte er zudem mit der Weiterbildung zum Kundendiensttechniker.

Zehn Mitarbeiter

Für den heimischen Betrieb ist Johannes Fella im Moment für die Wartung und Entstörung unterwegs. Außerdem koordiniert er vom Büro aus den Einsatz der Beschäftigten und plant und kalkuliert haustechnische Anlagen. Das Unternehmen verfügt aktuell über zehn Mitarbeiter.

"Es macht mir Spaß, die Energiewende mitzugestalten", schwärmt Fella von seinem Beruf. Der Umgang mit vielen Heizungsarten und ihren unterschiedlichen Energieträgern bis hin zu Solaranlagen, darüber hinaus der Trinkwasserversorgung samt Enthärteranlagen, sei unwahrscheinlich vielschichtig. Dazu komme der Trend zur Digitalisierung, bis hin zu smarten Anwendungen bei der Steuerung von Haustechnik.

Nachwuchs gesucht

Diese Begeisterung möchte er mit jungen Menschen teilen. Sein Unternehmen würde gerne neue Mitarbeiter einstellen. Schließlich geht es auch um die Weiterführung einer Tradition. Die Firma Heizungsbau Kraus feiert 2026 hundertjähriges Bestehen.