Wo hat sich ein Mensch mit positivem Corona-Test angesteckt? Welche Personen hat er getroffen und möglicherweise infiziert? In den ersten drei Pandemiewellen haben Kontaktverfolger genau diese Fragen gestellt, Betroffene aufgeklärt und dann akribisch recherchiert, um wirklich alle denkbaren Kontaktpersonen zu identifizieren.

Jetzt aber, in der vierten Welle mit Rekord-Inzidenzen, stoßen die unterfränkischen Kontaktverfolger immer öfter an ihre Grenzen. Der Anspruch, alle Kontaktpersonen zu finden, sei nicht mehr immer umsetzbar, heißt es bei den Gesundheitsämtern in Würzburg, Schweinfurt und Miltenberg.

Hunderte Kontaktpersonen

Warum das "Contact Tracing" nicht mehr vollumfänglich funktionieren kann? "Das ist doch vollkommen klar. Die Kontaktnachverfolgung, so wie sie vor einem Jahr gelaufen ist, passt nicht mehr zu unserer Lebensrealität", sagt der Miltenberger Landrat Jens Marco Scherf (Grüne). "Die Art und Weise, wie wir aktuell leben, also in möglichst großer Normalität und mit Besuch von Veranstaltungen in engen Räumen, führt dazu, dass Ansteckungen in großer Zahl passieren."

Im vergangenen Jahr hätten Infizierte den Corona-Tracern "vielleicht drei, vier, fünf Kontaktpersonen" angegeben, erklärt Scherf. "Aber jetzt sind es Dutzende. Manchmal Hunderte, etwa beim Besuch eines Restaurants oder Clubs." Die Ansteckungsmöglichkeiten hätten sich dermaßen vervielfacht, dass zumindest bei hohen Inzidenzen - "etwa ab 200" - das Aufspüren aller Kontaktpersonen utopisch sei. Bei einem Treffen bayerischer Landräte, sagt Scherf, hätten sich viele Teilnehmer zuletzt genau deswegen besorgt gezeigt.

Auch in Würzburg ist das Gesundheitsamt an seine Grenzen gestoßen. Schon Ende Oktober wurden dort innerhalb einer Woche "fast hundert neue Positivfälle" registriert, sagt Dagmar Hofmann, Sprecherin des Landratsamts Würzburg. In einem Fall hatte der Betroffene in kürzester Zeit sechs Clubs hintereinander besucht. "Man kann sich vorstellen, wie lang dessen Kontaktliste war", sagt Hofmann. Und: "Es gibt auch immer mal wieder Probleme mit Leuten, die sich mit Fantasienamen, unvollständigen Namen oder falschen Telefonnummern eintragen."

Aufgrund der Vielzahl von Kontakten gerade bei jüngeren Infizierten werden in Würzburg nicht mehr alle angegebenen Kontaktpersonen kontaktiert, bestätigt Dr. Barbara Finkenberg, die stellvertretende Leiterin des Gesundheitsamts für Stadt und Kreis Würzburg: "In Zukunft werden wir dies nur in Bezug auf vulnerable, also verletzbare Gruppen machen können." Nachdem das Gesundheitsamt Würzburg schon vor einigen Tagen seine Arbeitsabläufe entsprecht verändert hat, zog am Donnerstag auch das Gesundheitsamt für Stadt und Kreis Schweinfurt nach. Die Behörde verweist auf ein Schreiben des bayerischen Gesundheitsministeriums vom 29. Oktober. Darin heißt es, es sei "ein Strategiewechsel mit konsequenter Depriorisierung des Kontaktpersonenmanagements erforderlich, da in der jetzigen Phase der Pandemie die bisherige aufwendige Ermittlung und Nachverfolgung der Kontaktpersonen nicht mehr zu bewältigen ist".

Auch in der Region Schweinfurt werden also in Zukunft nicht mehr alle Kontaktpersonen eines Infizierten informiert werden - vor allem dann nicht, wenn die Ansteckung dort stattfand, wo vor allem junge, mutmaßlich gesunde Leute unterwegs sind: also etwa in Diskotheken oder bei Großveranstaltungen.

Infizierte sollen mithelfen

Für die Bürgerinnen und Bürger bedeutet dies, dass sie nicht unbedingt damit rechnen können, zeitnah und persönlich vom Gesundheitsamt über eine mögliche Ansteckung informiert zu werden. Zwar kündigt etwa das Gesundheitsamt Schweinfurt an, enge Kontaktpersonen künftig per Mail erreichen zu wollen. Die Behörde setzt aber gleichzeitig auf die Mithilfe der Infizierten: Sie sollten, heißt es, selbst eine Liste mit möglichen Kontakten zusammenzustellen. Auch das Würzburger Gesundheitsamt bittet Betroffene darum, solche Kontaktlisten ans Amt zu schicken. Diese würden dann bearbeitet, das könne aber dauern. "Man muss ehrlich sagen, wenn man sich mit vielen Personen an engen Orten trifft, geht man eine gewisse Gefahr ein", warnt Ärztin Dr. Barbara Finkenberg vom Würzburger Gesundheitsamt. Sie rät deshalb nochmals ausdrücklich zur Corona-Impfung.

Nicht alle unterfränkischen Gesundheitsämter haben aktuell das Ziel aufgegeben, wirklich alle potenziellen Kontaktpersonen zu erreichen. Auf Nachfrage teilten die Gesundheitsämter Main-Spessart und Kitzingen mit, dass die Kontaktnachverfolgung noch "uneingeschränkt" laufe.

Laut der Regierung von Unterfranken sind aktuell rund 255 Vollzeitstellen im Bereich des Contact Tracing besetzt. Zum Vergleich: Ende November 2020 arbeiteten rund 410 Personen bei den unterfränkischen Gesundheitsämtern in der Kontaktnachverfolgung. Damals wurden auch Bundeswehrsoldaten eingesetzt. Und nach denen wird gerade wieder gerufen. Wie Regierungssprecher Nicolas Rupp bestätigt, haben bereits einzelne Landratsämter, Schweinfurt etwa, erneut Bundeswehrkräfte zur Unterstützung angefragt. Gisela Rauch