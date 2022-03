Wildflecken vor 41 Minuten

Übung

In Wildflecken: Szenario für Nato-Eingreiftruppe besonders aktuell

Teile der schnellen Eingreiftruppe der Nato proben in der Rhön-Kaserne für den Ernstfall. Der Krieg in der Ukraine rückt die aufwendige Simulation in ein neues Licht.