Hammelburg: Täter leidet unter Schizophrenie

Alle Alarmglocken schrillten am 17. Juni 2019 in der Polizeiinspektion Hammelburg. Damals meldete eine Augenzeugin einen Mann, der in einem dicht besiedelten Wohngebiet zwei laute Schüsse abgegeben hatte. Jetzt klärte die erste Strafkammer des Landgerichts Schweinfurt bei einer eintägigen Verhandlung, wie es mit dem Mann weitergeht. Das Hauptaugenmerk lag darauf, weitere Gefährdungen durch den gelernten Maler und Lackierer auszuschließen.

Denn die Szenerie vergangenen Sommer war krimireif: Mit zwei Streifenwagen rückten die örtlichen Polizisten an den Tatort aus. "Wir wussten ja nicht, was uns dort erwartet", schilderte ein Beamter jetzt im Zeugenstand die prekäre Situation. Bei einem kurzen Zwischenstopp auf der Anfahrt stimmten sie ihre Taktik ab.

Polizist mit Maschinenpistole im Anschlag

Ein Kollege sicherte die anderen drei bei ihrem Vorgehen an dem betreffenden Wohnblock mit einer Maschinenpistole. Ein anderer umrundete das Gebäude, um notfalls von dort einzugreifen. Diese Vorkehrungen waren angemessen.

Denn als sich die Beamten dem Komplex näherten, trat ein zunächst unbekannter Mann aus der Tür, der mit einem Messer drohte. Erst nach mehrfachen Aufforderungen und wohl unter dem Eindruck aller gezückten Dienstwaffen warf der Täter die Waffe zur Seite. Der Ansage, sich auf den Boden zu legen, um sich fesseln zu lassen, leistete der Entwaffnete jedoch keine Folge.

Zur Verunsicherung trug bei, dass der stämmige Mann zunächst unverständlich vor sich hin schimpfte. Erst mit einem gezielten Griff eines der Beamten konnte er nach dem Einsatz von Pfefferspray zu Boden gebracht und nach einem kurzen Gerangel gefesselt werden. Dazu mussten sich zwei der Polizisten auf den Kontrahenten knien. Als dem Täter bei der Auseinandersetzung der Schlagbolzen der Pistole aus der Hose fiel, war klar, dass es sich um den Pistolenschützen handelte. Die Aufnahmen einer damals bei der Inspektion ganz neuen Bodycam gaben vor Gericht das Geschehen wieder.

Verstoß gegen das Waffengesetz

Erst als die Polizisten die beiden Patronenhülsen einsammelten und die dazugehörige Schreckschusspistole auf dem Küchentisch der elterlichen Wohnung gefunden hatten, konnten sie sich ganz sicher sein, dass keine Gefahr mehr im Verzug war. Weil der Angeklagte für die Waffe keinen Schein besitzt, musste er sich nun wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz und zugleich wegen Widerstandes gegen Polizeibeamte verantworten.

Insgesamt vier Anwohnerinnen, die von den Schüssen aufgeschreckt worden waren, und drei Polizisten schilderten im Zeugenstand, was sie mitgemacht hatten. "Erst dachte ich, das wäre ein Fehlzündung von einem Rasenmäher", berichtete eine Zeugin, der erst beim zweiten Schuss die Lage klar geworden war. Die Frau erinnerte sich: "Hey, was machen Sie da", habe sie den Mann vom Balkon aus angesprochen und angekündigt, die Polizei zu rufen.

Angeklagter teilnahmslos

Der 39-Jährige habe recht teilnahmslos geantwortet: "Ja, dann machen sie doch". Auch die anderen Zeuginnen berichteten von ihren Ängsten, zumal in dem Wohngebiet ja auch Kinder wohnen. Nach den Schüssen in die Luft habe der Täter lässig in den Lauf gepustet, bevor er sich in seine Wohnung zurück zog.

Teilnahmslos und wortkarg wirkte der Pistolenschütze auch vor Gericht. Zu den Vorhaltungen dort sprachen seine Anwältin und die als Betreuerin eingesetzte Schwester. Eine Bestrafung stand nicht zur Debatte. Vielmehr ging es um die Frage, ob der Mann zwangsweise in der Psychiatrie untergebracht werden soll.

Denn dort war er nach der Tat schon einmal. Das war erforderlich geworden, weil er Tage nach dem Zwischenfall im Wohngebiet auch noch einen örtlichen Arzt bedroht hatte, der seiner Verfassung auf den Grund gehen wollte. Zunächst per Anordnung und dann freiwillig hatte er sich daraufhin mehrere Wochen im Bezirkskrankenhaus Werneck aufgehalten, um Klarheit über seinen geistigen Zustand zu erlangen.

Vor Gericht bescheinigte ein Arzt als Sachverständiger dem Angeklagten eine paranoide Schizophrenie. Der Patient habe von Stimmen berichtet, die er höre und von einer Familie, die ihn verfolge.

Ausgebrochen sei der Wahn wohl vor zweieinhalb Jahren. Immer seltener sei der Maler zur Arbeit gegangen und habe kein Interesse mehr an sozialen Kontakten gezeigt. Inzwischen wohnt er wieder in der elterlichen Wohnung. Teils unter Tränen berichtete die Schwester von der Lethargie ihres Bruders und manchen Streitereien, die jedoch ohne große Aggressionen abgingen.

"Der Patient ist keiner, der loszieht, um andere zu schädigen", relativierte der Mediziner den Zustand des Patienten. Vielmehr entwickle er Wahnvorstellungen, wenn vermeintliche Feinde in sein Umfeld eindringen. So sei es auch im Juni 2019 gewesen, als der Mann glaubte, dass eine feindliche Familie an seiner Pistole den Schlagbolzen verkürzt habe. Zum Probeschießen sei er deshalb nach draußen gegangen. Auch die Polizisten habe er als Feinde wahrgenommen.

Tabletten nicht regelmäßig genommen

Auf Nachfragen des Gerichts vermutete der Arzt bei guter Medikation eine Rückfallwahrscheinlichkeit von 20 Prozent, wobei dann im Wahn noch eine vermeintliche Bedrohungslage im eigenen Umfeld dazu kommen müsse. Ohne Medikamente steige das Rückfallrisiko erheblich. Erschwerend komme laut dem Sachverständigen hinzu, dass der Mann das Bezirkskrankenhaus entgegen ärztlichem Rat verlassen habe und dort seine Tabletten nicht regelmäßig genommen habe. Auch die aktuelle Medikation durch einen anderen Arzt bewertete er als nicht optimal. Für eine telefonische Rücksprache des Arztes bei seinem Kollegen ließ die Richterin die Sitzung unterbrechen.

Sie schlug später einen Vertrag vor, der den Angeklagten schriftlich zur Behandlung alle vier Wochen in der psychiatrischen Ambulanz des Bezirkskrankenhauses in Werneck verpflichtet. Außerdem zu regelmäßigen Bluttests, um Klarheit über eine angemessene Medikation zu bekommen. Weiterhin sollen spontane Kontrollen im Haus des Patienten möglich sein.

Der Staatsanwalt zeigte sich in seinem Plädoyer dafür aufgeschlossen. Eigentlich reichten die Vorfälle für die Anordnung einer Unterbringung in der Psychiatrie aus. Aber auch wegen der familiären Einbindung des Patienten in der Wohnung seiner Eltern sei es vertretbar, die Anordnung auf Bewährung auszusetzen.

Auch die Anwältin des Angeklagten signalisierte in ihrem Plädoyer Zustimmung, jedoch mit anderen Zwischentönen. Seit 2019 habe es keine Vorfälle mehr gegeben. Dies spreche dafür, dass der Patient gut eingestellt sei, fand die Anwältin. Mit Blick auf die Bewährung könne sie aber der Anordnung zur Unterbringung zustimmen.

Die getroffene Vereinbarung verband die Richterin in ihrem Urteil mit einem wohlmeinenden Appell an den Angeklagten, mit den Therapeuten zusammen zu arbeiten, um die Bewährung nicht zu verspielen. Sie ist auf fünf Jahre angelegt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Wolfgang Dünnebier