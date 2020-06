Hammelburg: Prozession spiegelte damalige gesellschaftliche Vielfalt der Stadt wider

Am Donnerstag, 11. Mai, feiert die katholische Kirche das Hochfest Fronleichnam. Die traditionelle Prozession muss durch die Auflagen in diesem Corona-Jahr ausfallen. Dafür gibt es am Marktplatz ab 9 Uhr eine stationäre Messe vor einem festlich geschmückten Altar. Dass Fronleichnam früher als Bekenntnis zum katholischen Glauben die ganze Stadt auf die Beine brachte, ist beeindruckend zu lesen in der "Pfarramtlichen Bekanntmachung der Ordung für die diesjährige hl. Fronleichnamsprozession zu Hammelburg", die Pfarrer Koch im Juni 1870 im Hammelburger Journal veröffentlichte.

Zu den diversen Gruppen, Vereinen und Institutionen kamen später, z.B. 1884, noch die Gewerbeinnung, der Kampfgenossenverein, der Cäcilienverein, die Blumen streuenden Kinder, der Konvent des Franziskanerklosters Altstadt und eine zweite Musik dazu.

Die Prozession spiegelte auch die damalige gesellschaftliche Vielfalt der Saalestadt wider und ist für uns ein nostalgischer Rückblick auf Berufe, die es heute nicht mehr gibt, und auf Menschen, deren Lebensweise und Lebensinhalt zur Rarität geworden sind. Daran erinnert auch das Buch "Gesucht: Strichsliebhaber und Lusttragende", in dem Klaus Reinhard (Thulba) einen Pressespiegel aus den Jahren 1850 bis 1900 zusammengetragen hat. Es ist im Bunten Buchladen erhältlich.

Nur in der katholischen Kirche

Fronleichnam ist ausschließlich ein Fest der katholischen Kirche. Der Name leitet sich ab aus dem Mittelhochdeutschen "vrone licham" - Leib des Herrn. Bei Fronleichnam geht es darum, dass Gott in seiner Gestalt im geweihten Brot, also der konsekrierten Hostie, Ehre erwiesen wird. In der Prozession wird das heilige Brot durch die Gemeinde getragen. Symbolisch soll das wie eine Art Weihe all jener Stätten sein, an der die Hostie in der Monstranz vorbeigetragen wird.

Fronleichnam heißt, den Geist Jesu in die Welt bringen und die Herzen für Gott und die Mitmenschen zu öffnen. So bedeutet Fronleichnam für die Teilnehmer mehr als nur an einer Prozession teilzunehmen: Es soll verdeutlichen, dass die Menschen Jesu Geist in die Welt bringen.

Die in gewöhnlichen Jahren übliche Prozession stellt das öffentliche Versprechen dar, mit dem die Prozessionsteilnehmer sagen, wer sie sind, woran sie sich letztlich ausrichten, und wie sie sich zu den Mitmenschen verhalten, was also die Mitmenschen von ihnen erwarten können. Würdenträger - Männer und auch Frauen - tragen meistens den Baldachin, den sogenannten Himmel, der sich über dem Priester und über die von ihm getragene Monstranz spannt.

Am Wegesrand ist es üblich, dass Privatpersonen zu Ehren der vorbeigetragenen Monstranz beziehungsweise des heiligen Brotes darin Altäre bauen, Heiligenbilder und Blumen werden auf reich geschmückten Tischen am Prozessionsweg aufgestellt, Musikkapellen begleiten die Prozession und Lieder werden gesungen.

Aus dem Mittelalter

Das Brauchtum der Fronleichnamsprozessionen stammt aus dem Mittelalter. Papst Urban IV. führte Fronleichnam 1264 als allgemeines Kirchenfest ein. Rein