Das Thema insektenfreundliche Straßenbeleuchtung erwies sich nicht als ein großer Publikumsmagnet. Nur eine kleine Runde von vier Teilnehmern spazierte mit Petra Kaup-Clement durch die Altstadt, um die Straßenlampen unter dem Aspekt der Arterhaltung unter die Lupe zu nehmen.

Die Initiatorin zeigte sich enttäuscht über das geringe Interesse an der Materie. Sie habe für das Thema sensibilisieren wollen und plant zunächst keine weiteren Schritte. Ursprünglich hatte sie an die Gründung eines Arbeitskreises gedacht. Kritik an der städtischen Straßenbeleuchtung weist Stadtbaumeister Detlef Mohr auf Nachfrage dieser Redaktion zurück. Sowohl bei der Umrüstung der Lampen im Stadtgebiet als auch am Hammelburger Viehmarkt und bei der künftigen Beleuchtung der Bahnhofstraße habe man dem aktuellen Stand der Technik Rechnung getragen.

UV-Anteil entscheidend

Die eingesetzten Leuchtmittel seien ein guter Kompromiss in Sachen Ausleuchtung, Lichtqualität und Kosten. Wert sei dabei auf eine warmweiße Lichtfarbe und auf einen geringen UV-Anteil der Lichtstrahlen gelegt worden. Denn der UV-Anteil sei es, der mit die Insekten anlockt. Gelungen sei es, durch die eher punktuelle Ausleuchtung zu viel Streulicht, und damit auch eine Lichtverschmutzung zu vermeiden.

Blick auf Sicherheitsbedürfnis

Keine Anhaltspunkte sieht Mohr dafür, dass an den Lampen auf dem Viehmarkt und bei dem ähnlichen Modell in der Bahnhofstraße nachts ungewöhnlich viele Insekten angezogen werden und sterben. Eine mögliche Verbesserung für den Insektenschutz sähe er in der Abschaltung der Lampen zu späterer Stunde. Das würde aber wohl dem Sicherheitsbedürfnis vieler Menschen zuwiderlaufen. dübi