Hammelburg vor 12 Minuten

Feuerwehreinsatz

Hammelburg: Dramatische Landung mit beschädigtem Flugzeug

Am Sonntagabend hielten Flugsportler und Rettungskräfte am Hammelburger Flugplatz den Atem an. Der Pilot eines Leichtflugzeuges hatte in der Luft technische Probleme.