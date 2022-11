Bad Kissingen vor 1 Stunde

Naherholung

Gute Aussichten im Katzengrund

Die frühere Erdaushubdeponie in Garitz sorgte in den 1980er und 1990er Jahren für Furore, vor allem weil Anlieger gegen den Anlieferbetrieb protestierten. 2004 wurde sie endgültig geschlossen. Was die Stadt jetzt dort vorhat.