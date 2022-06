Energie sparen und selbst erneuerbaren Strom erzeugen: Mit dieser Doppelstrategie geht SKF in Schweinfurt der angestrebten CO₂-Neutralität am Standort Schweinfurt entgegen. Das geht aus einer Pressemitteilung des Unternehmens hervor.

2030 will SKF weltweit alle Standorte treibhausgasneutral betreiben. Die verbrauchte Energie muss bis dahin also komplett aus erneuerbaren Quellen zugekauft oder selbst erzeugt werden. Aktuell kommen gleich zwei Erfolgsmeldungen aus Sstandort der SKF-Gruppe. Auf dem Dach einer neuen Produktionshalle in Werk 3 wurde soeben die Montage der Solarmodule für eine leistungsstarke PV-Anlage abgeschlossen. Mit einer maximalen Erzeugerleistung von 600 kWp reicht sie beinahe an die 700-kWp-Anlage auf dem Gebäude der SKF Logistik in Werk 2 heran.

Erfolgsmeldung Nummer zwei: Durch den Tausch alter Ventilatoren aus dem Jahr 1989, die eine Produktionshalle in Werk 2 mit Frischluft versorgen, können jährlich 1700 MWh Strom gespart werden. Möglich wird dies durch neue Technik und einen Kniff: Statt jeweils eines ungesteuertenVentilators an den verschiedenen Umwälzpunkten kommen Verbünde aus kleinen, regelbaren Ventilatoren zum Einsatz.

Ein Artikel von hb