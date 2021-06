Einfälle für den Tourismus im Saaletal gibt es reichlich. Einen Vorgeschmack gab Bürgermeister Armin Warmuth (Hammelburg) als Sprecher des Marketingverbundes Frankens Saalestück im Bad Kissinger Stadtrat. Bei seiner Aufwartung ging es auch ums Geld. Denn die zehn angeschlossen Gemeinden wollen künftig mit einem Zweckverband an ihrem touristisches Auftreten feilen. Auf die meisten beteiligten Kommunen kommen Mehrkosten zu. Der Bad Kissinger Stadtrat stimmte der Satzung des Zweckverbands zu.

Die neue Organisationsform war schon vor Corona im Herbst 2019 bei Workshops unter den beteiligten Touristikern vorbesprochen worden und kommt nun mit rund eineinhalb Jahren Verspätung wieder auf den Tisch. Oberbürgermeister Dirk Vogel unterstrich die Bedeutung des Umlandes für die Kurstadt. "Ambulante Vorsorge wird wieder zu einer Pflichtleistung", blickte er voraus. Dadurch hielten sich die Leute länger in Bad Kissingen auf. "Beim Freizeitangebot stoßen wir als Kleinstadt an unsere Grenzen. Und hier kommt die Region ins Spiel", warb er für den Zweckband.

"Nicht länger im Kleinkram verzetteln"

Unter anderem geht es bei der Reform darum, schneller Entscheidungen zu treffen, begründete Armin Warmuth die geplanten Änderungen. "Wir können uns nicht länger auf Bürgermeisterebene im Kleinkram verzetteln und über jedes Schild diskutieren", umriss Warmuth seine bisherigen Erfahrungen in dem seit 2009 bestehenden Verbund. Die bisherige Zusammenarbeit habe sich als nicht marktgerecht erwiesen. In der Aussprache wollten die Bad Kissinger Stadtratsmitglieder mehr zu geplanten Aktionen wissen. Angedacht sind unter anderem eine therapeutische E-Bike-Strecke zwischen Bad Kissingen und Hammelburg.

Zehn ausgewiesene Traumpunkte in der Landschaft sollen ebenfalls Gäste anlocken. Sie können mit Wellenliegen und einer Art Bilderrahmen möbliert werden, durch die sich Wanderer mit der Aussicht im Hintergrund fotografieren können, schwärmte Saalestück-Projektmanager Geerd Müller vor, der sich mit Warmuth den Fragen der Stadtratsmitglieder stellte.

Die angestrebten Reformen umriss Armin Warmuth. Demnach soll zusätzlich zu Geerd Müller, der über die Beteiligung des Landratsamts schon länger für Frankens Saalestück arbeitet, eine zweite touristische Vollzeitkraft eingestellt werden. Je nach Dotierung sei mit Kosten von bis zu 70 000 Euro zu rechnen. Steigen soll auch das Maßnahmen- und Marketing-Budget, und zwar von 47 000 auf 100 000 Euro. Zudem werde es ein Fach- und ein Entscheidungsgremium geben.

Dem Fachgremium gehören die hauptamtlichen Tourismuskräfte aus Hammelburg, ein Vertreter des Landkreises und jeweils ein Vertreter der umliegenden Destinationen Rhön, Fränkisches Weinland und Staatsbad Bad Kissingen an. Diese Konstellation stelle sicher, dass manche Arbeit nicht doppelt und dreifach gemacht wird, so Oberbürgermeister Dirk Vogel auf Nachfrage aus den Reihen der Stadtratsmitglieder.

Drei Gemeinden zahlen künftig weniger

Entscheidungen treffen wird ein 35-köpfiger Verbandsrat unter einem Vorsitzenden und einem Stellvertreter. Darin sind die Gemeinden mit ihren Bürgermeistern, der Landkreis mit dem Landrat sowie ebenfalls weitere Verbandräte repräsentiert. Nicht dabei ist Gräfendorf. Die Gemeinde in Main-Spessart hatte lange Interesse bekundet. Doch der 2020 neu gewählte Gemeinderat setzt bei der Tourismusförderung nun andere Prioritäten.

Die Sitzverteilung der Gemeindevertreter im Zweckverband ergibt sich aus der jeweiligen Gemeindegröße, der touristischen Bedeutung und der daraus resultierenden finanziellen Beteiligung. Bad Kissingen ist mit fünf Verbandsräten dabei, Hammelburg mit 4, sowie Elfershausen und Ramsthal mit je zwei und Euerdorf, Aura, Sulzthal, Fuchsstadt, Wartmannsroth und Oberthulba mit je einem.

Durch die Neuordnung müssen die meisten der angeschlossenen Gemeinden mehr zum Etat beitragen. Und zwar Bad Kissingen künftig 35 600 Euro (plus 4300), Hammelburg 31 800 Euro (plus 520), Oberthulba 13 500 (plus 4500 ), Fuchsstadt 11 000 (plus 1900), Aura 9200 (plus 123), Sulzthal 9200 (plus 120) und Wartmannsroth 9100 (plus 2800). Weniger bezahlen drei Gemeinden: Euerdorf 19 000 (minus 7400), Ramsthal 19 000 (minus 3800) und Elfershausen 19 000 (minus 3200).

Artikel von Wolfgang Dünnebier