Die Krone der fränkischen Weinkönigin war für Linda Keller aus Ramsthal zum Greifen nah, erst in der Stichwahl fiel die Entscheidung - knapp gegen sie. Am Freitagnachmittag wählte der Fränkische Weinbauverband in Würzburg zum 65. Mal seine Weinkönigin. Die 23-jährige Winzerin war eine von drei Kandidatinnen für das Amt, das am Ende Eva Brockmann für sich gewinnen konnte. Die 23-Jährige aus Großwallstadt (Landkreis Miltenberg) wurde am Freitag von Vertretern aus Weinbau, Politik, Wirtschaft, Medien und Tourismus in Würzburg gewählt. Die bisherige Weinkönigin Carolin Meyer hatte coronabedingt Franken seit 2019 repräsentiert. Normalerweise endet eine Amtszeit nach einem Jahr mit der Wahl einer neuen Königin.

Die Fränkische Weinkönigin wird seit 1950 gekürt. Sie absolviert etwa 400 Termine für die Winzer in Bayern, Deutschland und im Ausland. Wer Weinkönigin werden wollte, musste mindestens 18 Jahre alt und unverheiratet sein. Bewerberinnen sollen Fachwissen zu Weinbau, Kellerwirtschaft und Vermarktung haben. bb/dpa