Auf dem Flugplatz Burg Feuerstein in der fränkischen Schweiz wurde die Deutsche Meisterschaft Segelflug der Junioren ausgetragen. Mit dabei war auch Eric Schneider von der Flugsportgruppe (FSG) Hammelburg. Gewertet wurden zwei Wettbewerbsklassen aufgrund der unterschiedlichen technischen Merkmale der teilnehmenden Segelflugzeuge. Es gingen insgesamt über 70 Piloten in der Standard- und Clubklasse an den Start.

Distanzen bis zu 245 Kilometer

Eric Schneider flog mit dem vereinseigenen Wettbewerbsflugzeug, einer LS-4b mit 15 Meter Spannweite, die schon an einigen Wettbewerben teilgenommen hat, heißt es in einer Pressemitteilung der Flugsportgruppe.

Am ersten Wertungstag belegte Schneider Platz zehn der Tageswertung unter den 39 Teilnehmern der Clubklasse. In den folgenden drei Tagen herrschten gute thermische Wetterlagen, so dass die Aufgaben Distanzen von 195 bis 245 Kilometer Flugstrecke beinhalteten.

Die Aufgaben für die Wertungsflüge bestanden aus Dreiecks- oder Vierecksflügen, die es in einer möglichst kurzen Zeit zurückzulegen galt. Die Abflüge führten mehrfach in westliche Richtungen über Haßfurt-Schweinfurt und anschließend mit Wendepunkten in der fränkischen Schweiz oder gar am Rande des Fichtelgebirges um Bayreuth herum, bevor es zurück zum Ausgangspunkt, dem Flugplatz Burg Feuerstein, ging.

Am zweiten und dritten Wertungstag landete das Nachwuchstalent der FSG Hammelburg auf Platz vier und fünf und arbeite sich damit auf Platz drei der Gesamtwertung vor.

Am vierten Wertungstag, schaffte es Eric Schneider, Platz eins der Gesamtwertung zu übernehmen. Unter zunehmendem Warmlufteinfluss, starkem Regenfall und böigem Wetter mussten sieben Tage in Folge aufgrund fehlender thermischer Bedingungen neutralisiert werden.

Umso spannender wurde es am letzten Tag. Gestartet wurde erst am späten Nachmittag zu einer kurzen Strecke mit einer Flugdauer von nur eineinhalb Stunden. Allerdings gelang es den Mitstreitern nicht mehr, den Favoriten von Platz 1 zu verdrängen.

Für Weltmeisterschaft qualifiziert

Eric Schneider hat sich mit dem Sieg in der Clubklasse für die Weltmeisterschaft der Junioren 2022 in der Tschechischen Republik qualifiziert und zudem von der Wilfried Grosskinski Stiftung für Talentförderung ein Preisgeld in Höhe von 1000 Euro erhalten. Auch wurde er in die deutsche Segelflugnationalmannschaft aufgenommen. Bei der Siegerehrung gratulierten ihm die Veranstalter, der Vorsitzende der Bundeskommission Segelflug und seine Vereinskameraden zu seinem außergewöhnlichen Erfolg und seiner herausragenden Leistung. RS